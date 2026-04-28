Roberto Brasero pone sobre aviso a estas zonas por un nuevo bajonazo de temperaturas y más tormentas antes del puente de mayo

España se prepara para un nuevo episodio de bajonazo de temperaturas y tormentas. Así lo señala Roberto Brasero en su previsión diaria del tiempo en Más de uno, donde sostiene que habrá "más tormentas que ayer, pero menos que mañana", ya que los chubascos tormentosos se extenderán a más zonas del país.

Concretamente, este martes habrá de nuevo tormentas en el interior de la mitad norte, en zonas de Castilla y León, interior de Galicia, Asturias, Cantabria o País Vasco, zonas de Navarra y La Rioja. Además, durante la jornada se extenderán a Extremadura, Castilla-La Mancha e incluso sierras de Jaén o Granada. En el sur puede llover barro, ya que vuelve a entrar en acción la calima.

Es este miércoles cuando se notará el bajonazo de las temperaturas. En lugares como Madrid, las máximas bajarán 6 grados y se quedan por debajo de los 20. La bajada de los termómetros viene acompañada de lluvia desde primera hora, mientras que por la tarde se reforzarán las tormentas, incluso con granizo y fuerte viento.

¿Y cuándo termina este nuevo temporal? Habrá que esperar hasta el jueves, a las puertas del puente de mayo, en el que la mayor parte de España volverá a ver el Sol. "Hay que esperar al jueves para que se vaya calmando la atmósfera, pero hoy y mañana nos esperan más tormentas", asevera Brasero.

Nueve comunidades con avisos por lluvias y tormentas

Así, las lluvias y las tormentas pondrán este martes en aviso a nueve comunidades autónomas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Además, habrá aviso por oleaje en Cádiz y, más en general, las máximas bajarán en la mitad sur peninsular.

En concreto, los avisos por lluvias y tormentas estarán en Almería, Granada y Jaén; Suroccidental asturiana y Cordillera y Picos de Europa; Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro; Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid, y Zamora; Ciudad Real y Toledo; Badajoz y Cáceres; A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra; Álava; y la Ibérica riojana y Ceuta

AEMET ha señalado que la presencia de una masa de aire de origen subtropical dejará este miércoles un día marcado por la inestabilidad en la mayor parte de la Península, con predominio de cielos nubosos o con intervalos de nubes medias y altas que podrían dejar algún chubasco ocasional desde primeras horas en el Cantábrico, Alborán o sureste peninsular.

A partir de las horas centrales, el organismo estatal espera que se desarrolle abundante nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas en amplias zonas de interior del norte y mitad occidental peninsular, así como en el centro, sierras del sureste y Pirineos. Según ha precisado, éstos podrán ir ocasionalmente acompañados de granizo y rachas fuertes de viento.

En este aspecto, considera probable que los chubascos lleguen a ser localmente fuertes en puntos de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, área cantábrica, alto Ebro y de las Béticas orientales. Asimismo, se darán bancos de niebla matinales en regiones del extremo norte peninsular.