OMM prevé temperaturas superiores a lo normal el próximo trimestre por llegada de El Niño

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé que en los próximos meses se produzca un gran aumento en las temperaturas globales. Este fenómeno se debe a la posible llegada de un nuevo episodio de El Niño el cual repercutirá en las temperaturas y en las precipitaciones a escala mundial, más concretamente en el Pacífico ecuatorial. Las previsiones apuntan a que este fenómeno podría empezar a desarrollarse entre mayo y julio de 2026.

Según el último boletín de la OMM, el océano Pacífico ecuatorial está mostrando un rápido calentamiento de sus aguas superficiales, un indicio de la llegada de El Niño. Los expertos han señalado que, aunque existe cierta incertidumbre por conocer la época del año en la que se puede producir, hay una alta probabilidad de que este año sea en verano. Además, se advierte que podría tratarse de un episodio de intensidad significativa.

La OMM recuerda que este tipo de eventos suelen provocar un aumento general de las temperaturas medias de todo el planeta y cambios importantes en las lluvias: más precipitaciones en zonas de América del Sur, el sur de los Estados Unidos, el Cuerno de África y Asia central, y episodios de sequía en Australia, Indonesia y partes del sur de Asia. El Niño suele producirse entre cada dos y siete años y su duración oscila aproximadamente entre 9 y 12 meses.

Cómo puede afectar a España

Los expertos afirman que la relación de España con este fenómeno no es directa. Es probable que tenga poca influencia el próximo verano, aunque en el caso de que se produzca, se traducirá en temperaturas más elevadas de lo habitual. Aunque, por el momento, todavía hay mucha incertidumbre como para anticipar un verano extremo en el país.