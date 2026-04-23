Alsina señala el cruce de reproches entre Feijóo y Abascal: "Si así la tratas como novia, cómo la tratarán cuando sea tu esposa"

Déjenme que les cuente una historia, que es muy corta, ya verán. Hoy debería contarles cien o doscientas, que para eso es el día de las historias que se nos cuentan por escrito. El día de las letras en español. Podría contar lo de Pompidou, presidente de Francia, 1973, cuando recibió en París al presidente de México, Echeverría. No se le ocurrió otra cosa al visitante que promover un vino mexicano ¡en Francia!, tierra de viñedos y chovinistas.

El vino en cuestión se elaboraba en Los Reyes, Baja California, y era de los herederos de Domecq, Pedro Domecq, de quien decía la guasa de la época que era el español que más indios había matado con su brandy Almirante (que no se me entere la presidenta Sheinbaum de esto que volvemos a tener lío).

Llegó Echeverría a la cena en la embajada en honor a Pompidou e insistió en que el francés probara aquel vino formidable. Y Pompidou lo degustó con la liturgia de quien sabe cómo hacerlo, oxigenó el vino, acercó la nariz al cáliz, se lo paseó por la boca. Y emitió esta sentencia adulatoria y, a la vez, demoledora. Dijo: "Es magnífico, tan bueno como los que se hacen con uva". El sucedido lo recoge Gonzalo Celorio, premio Cervantes, en su 'Mentideros de la memoria'.

O podría contar lo de Moncho, aquel joven que a la mañana siguiente de una noche de embriaguez, orgulloso y, a la vez, avergonzado, se tomó el sobrante de una coca cola tibia y sin gas. En el cuarto donde olía a brocha de afeitar había transitado la noche anterior del escote al amor propio, trasponiendo límites y provocándole dolor a ella. Llegado el desayuno, sonó la voz de papá, que entre los huevos revueltos le dijo a Moncho "si así la tratas como novia, cómo la tratarás cuando sea tu esposa". Tere, quitándole la nata al café con leche tarareaba "los marcianos llegaron ya y llegaron bailando el cha cha cha".

La escena forma parte de la vida inventada de Ramón Aguilar, o sea, 'Amor propio', novela del mexicano que hoy recibe el Cervantes de manos de los reyes. O sea, y de nuevo, Celorio. Si el novio trata mal a la novia, aún tratará peor a la esposa.

O podría contar, un año más, la leyenda -que no historia- de San Jorge y el dragón. Algunos santos tienen la ventaja, como este Jorge, de poder aparecerse en medio de una batalla cualquiera y adquirir la condición de patrón de un reino en el que nunca llegó a poner un pie.

Jorge, que no era aragonés sino turco, salvó a la doncella que iba a ser sacrificada para tener contento a un dragón matando a este con su lanza. Visto con los ojos de hoy, San Jorge tenía dos opciones: o matar al dragón o gobernar con él, o sea, pactar con el dragón que fuera sacrificada de vez en cuando una doncella pero siempre de origen extranjero, prioridad sacrificial podría titularse la leyenda.

San Jorge tenía dos opciones: o matar al dragón o gobernar con él

Es sabido que, como todos los dragones habituados a negociar peajes, este había empezado exigiendo a los lugareños que le cedieran un cordero. Bah, un simple cordero, dijeron estos, ni se va a notar entre el rebaño entero. Y se lo cedieron. Luego dijo el dragón: en lugar de un cordero quiero cinco. Bah, cinco corderos, ¿qué problema vamos a tener en entregárselos?

Más tarde dijo: "veite corderos y diez caballos. Bah, solo son animales, se los cedemos". "¡Y una doncella!", dijo el dragón."¿Una doncella, cómo vamos a entregarle una doncella?" "Nah, si es una cosa retórica, una hipérbole, literatura, la ley orgánica no permite sacrificar doncellas".

"Bueno, si solo es una y no es nacional, sacrifiquemos". Y así fue como, en esta versión actualizada de la leyenda, Jorge fue investido gobernador de Capadocia y explicó a sus vecinos que el dragón deja de ser tan fiero cuando se le da de comer lo que pide y que aquí el único dragón verdadero es ¡Pedro Sánchez!

Pacto de coalición fotocopiado del extremeño

Han consumado el PP y Vox su segundo casamiento de esta primavera fecunda de poder para la derecha. Azcón seguirá siendo presidente con un pacto de coalición fotocopiado del extremeño -no más menores extranjeros, no más centros de acogida, ni un euro más para los que hay-, y con el cacareado principio de prioridad nacional que según el PP quiere decir prioridad regional, o local, o vecinal, o incluso sentimental (porque, según Tellado, lo que se mide es el afecto que uno tiene a su tierra, Zaragoza mía).

Los populares celebran la riqueza de la lengua española llamando de mil maneras a esta prioridad en sus declaraciones públicas, ninguna de las cuales es la que eligieron para que quedara plasmada en el documento. Si la prioridad es regional y vecinal y sentimental, por qué la habrán llamado nacional, la pregunta de la semana. Respuesta: que nacional significa español.

Y esto lo que siempre ha abanderado Vox, que habiendo perdido las elecciones en todas partes se presenta ahora como ganador en el pulso con el PP para consagrar en los programas de gobierno la prioridad de los españoles sobre los extranjeros en el acceso a las ayudas públicas.

Jorge Azcón, el hombre que suspiraba por gobernar solo porque esta gente de Vox no sabía gestionar nada y eran siempre un problema, consuma así su mutación guardiolesca y abraza con verdadera emoción, de nuevo, al novio que le dejó plantado. Bien podría brindar, como Guardiola, por este programa de gobierno magnífico, tan bueno como el que se hace con uvas.

En la primavera de los encamamientos, los contrayentes se declaran amor para cuatro años a la vez que se acusan de distorsionar el sentido de sus votos. En el Congreso, el PP tumba la moción de Vox sobre la prioridad nacional mientras la hace suya en Aragón y Extremadura (calienta, Mañueco, que sales). Y Feijóo critica a Vox mientras Abascal desdeña a Feijóo. Todo en orden. "Si así la tratas como novia, cómo la tratarán cuando sea tu esposa".

Si así la tratas como novia, cómo la tratarán cuando sea tu esposa

La melé de todos contra todos

Y en la España política de las anomalías blanqueadas, se consolida otra de las situaciones anómalas santo y seña de la actual etapa. El Gobierno central se exhibe como oposición a los gobiernos autonómicos -a catorce de diecisiete- y los gobiernos autonómicos presumen de ser la oposición al gobierno central. Si Sánchez ejerce él mismo de líder de la oposición a Ayuso, a Moreno, a Mañueco, la pareja gobernante extremeña, los Guardiola Fernández, y la pareja gobernante aragonesa, los Azcón Nolasco, se proclaman antídoto a las políticas que impulsa la Moncloa.

En otros tiempos, cada gobierno tenía claro cuál era su ámbito, cuáles sus competencias, y cada uno se ocupaba de lo suyo. Lo llamaban lealtad institucional. Ahora ya es la melé de todos contra todos. Hasta el punto de que los nuevos programas de gobierno vienen a ser una lista de lo que ha hecho Sánchez para prometer hacer justo lo contrario.

Como si en Aragón y Extremadura no fueran a seguir gobernando los mismos que ya lo estaban haciendo. Hasta ahora, los Azcón y las Guardiola decían no podemos atender a más menores porque no tenemos recursos. Ahora hacen suyo el "ni un mena más y ni un centro de acogida más", haya o no haya recursos. Más que refutar a Sánchez, se están refutando a sí mismos. Gobiernos cuya razón de ser es combatir a otros gobiernos. España en 2026. Ay de la co-gobernanza.

Celebremos, en todo caso, lo atentos que están algunos dirigentes políticos a lo que se dice en este programa de radio. Si Azcón estuvo pendiente ayer de lo que decía Salvador Illa sobre el arraigo catalán…el grupo parlamentario popular basó sus preguntas de ayer al vicepresidente Carlos Cuerpo en sus respuestas de la semana pasada en este programa.