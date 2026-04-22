SESIÓN DE CONTROL

Pedro Sánchez dice que el Gobierno reconocerá derechos y hará a Cataluña y España "países mejores"

"Desde luego, este Gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y va a hacer a Cataluña y España países mejores, sí, países mejores", ha argumentado el presidente.

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Agencias | ondacero.es

Madrid |

Pedro Sánchez dice que Gobierno reconocerá derechos y hará a Cataluña y España "países mejores"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que el Ejecutivo reconocerá "derechos" a las personas migrantes con la regularización y ha asegurado que esta medida hará a Cataluña y a España "países mejores".

En respuesta a una pregunta parlamentaria de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, quien ha asegurado que el Gobierno ha "impuesto" la regularización, Sánchez ha cuestionado qué "problema" tiene esta formación con la "normalización" y el reconocimiento de derechos de personas que ya viven en España y contribuyen al desarrollo del país.

sí, países mejores

"Desde luego, este Gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y va a hacer a Cataluña y España países mejores, sí, países mejores", ha argumentado el presidente, al tiempo que ha defendido la labor del Ejecutivo de coalición que, a su juicio, también se "justifica" con los acuerdos entre el PP y Vox.

España invita, pero lo pagan y lo padecen como siempre los ciudadanos de Cataluña

También Nogueras ha acusado al Ejecutivo de aprobar la regularización "por la puerta de atrás" y ha asegurado que esta medida la aprueba el Gobierno, pero "no la paga".

"España invita, pero lo pagan y lo padecen como siempre los ciudadanos de Cataluña", ha aseverado Nogueras, quien ha asegurado que el Gobierno "empobrece" a las clases medias con sus medidas.

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