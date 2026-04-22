Feijóo reprocha a Sánchez que vaya "más a China que a Paiporta o Adamuz" y el presidente carga contra el pacto en Extremadura: "Patada a la Constitución"

Un nuevo enfrentamiento en el Congreso entre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado las críticas sobre el estado de las infraestructuras en España y la gestión económica del Ejecutivo.

Ambos dirigentes han protagonizado un intercambio de reproches en el que, por su parte, el líder de los populares ha centrado su intervención en denunciar el deterioro de los servicios como las autovías, los trenes de Cercanías o el AVE. Feijóo ha recriminado también el aumento de la deuda pública en los últimos años y ha cuestionado el destino de este incremento.

Por su parte, el Presidente ha defendido la postura del país en materia económica. En su intervención, Sánchez ha citado informes de organismos internacionales. "El Financial Times ha informado que España es un modelo a seguir para resistir a los shocks provenientes de la guerra en Irán", ha manifestado el Presidente. Es por eso que el Ejecutivo ha acusado a la oposición de llevar años "confundiendo sus deseos con la realidad".

El Presidente ha aprovechado para criticar también los acuerdos del Partido Popular, en este caso, tal como ha comentado Sánchez, con "el partido de la ultraderecha" haciendo hincapié en el reciente acuerdo en Extremadura. "Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución", ha comentado Sánchez.

Choque por las infraestructuras y la gestión económica

Feijóo ha reprochado al Gobierno que, pese al incremento de la deuda pública en más de 500.000 millones de euros, España está a la cola de la Unión Europea en inversión de infraestructuras. "Yo vengo a preguntar en nombre de millones de españoles que suben al coche temerosos de tener un accidente por el estado de las autovías", ha declarado Alberto Núñez Feijóo. El líder popular ha puesto el foco en problemas concretos que afectan a la ciudadanía y ha señalado también que "muchos españoles no saben si van a salir o llegar".

Además, el líder popular ha acusado al Ejecutivo de insensibilidad y ha cuestionado la "mala gestión" de la administración de los recursos públicos.

En cambio, por su parte, Pedro Sánchez, ha respondido defendiendo los datos económicos de su Gobierno. Ha sostenido que España atraviesa una etapa de crecimiento y estabilidad destacando el dato de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social que, según el Ejecutivo, ya han superado los 22 millones de trabajadores.