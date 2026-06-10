Nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo tras el discurso del papa en el Congreso y las novedades del caso Leire

La visita del papa León XIV marca esta nueva sesión de control al Gobierno, donde los grupos volverán a aumentar la presión sobre el presidente, tras las novedades conocidas del caso Leire Díez.

Bildu, socio parlamentario del Gobierno, aprovechará este miércoles el Pleno de control en el Congreso para pedir al presidente Pedro Sánchez que revele qué piensa hacer para "dar sentido" a lo que resta de legislatura, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistirá en exigirle la convocatoria inmediata de elecciones.

También este miércoles la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que ya sentenció hace semanas que el Gobierno no tiene argumentos democráticos que justifiquen su continuidad, podría incidir en la presión con la pregunta genérica que ha registrado: "¿Qué opinión tiene sobre la situación política actual en Catalunya?", es el enunciado elegido por Nogueras para el Pleno de control.

Feijóo exigirá una vez más a Sánchez que convoque elecciones. "¿Cuántos atropellos más necesita cometer antes de devolver la voz al pueblo?", reza específicamente la pregunta de Feijóo.

La presión de los 'populares' para que Sánchez disuelva las Cortes ha ido 'in crescendo' en las últimas semanas, en las que cada día se van conociendo nuevos datos de asuntos judiciales que afectan al jefe del Ejecutivo y al PSOE.

Sin embargo, Sánchez sigue insistiendo en que culminará la legislatura (acaba en julio de 2027) y desde su partido vienen retando a Feijóo a presentar una moción de censura, a sabiendas de que no le dan los números para sacarla adelante, salvo que Junts y PNV cambien de posición.