La reflexión de la reina Letizia sobre los incendios: "¿Qué hay que hacer para que esto no vuelva a pasar?"

Los Reyes han acudido este domingo a mediodía al polideportivo La Chopera, en el municipio madrileño de Villamanta, que acoge a vecinos evacuados de Villa del Prado, Aldea del Fresno y otros municipios del suroeste de la Comunidad de Madrid afectados por los incendios.

Felipe VI y doña Letizia han conocido en persona la situación de los afectados y han mostrado su apoyo a las familias desplazadas a consecuencia de los graves incendios que están asolando Ávila, Madrid y Toledo.

"Ejemplar coordinación"

Felipe VI ha elogiado la "ejemplar" coordinación de todas las administraciones para hacer frente al fuego que asola nuestro país y ha invitado a reflexionar sobre el futuro para ver "qué se puede hacer mejor" en los tiempos en los que no hay incendio, al tiempo que ha agradecido a los países que están brindando sus medios para luchar contra los fuegos.

"¿Qué hay que hacer para que esto no vuelva a pasar?"

Por su parte, la reina Letizia también ha querido tener unas palabras ante la prensa para pedir nuevamente esa reflexión de la que hablaba el monarca. En su caso, la reina ha dicho que es "importante" escuchar con atención a los vecinos, cómo se sienten, cómo han sentido esa tristeza que describen al tener que abandonar sus casas y no saber qué se van a encontrar al volver. Y, sobre todo, las preguntas que dejan en el aire, como, por ejemplo, "qué hay que hacer para que esto no vuelva a pasar".