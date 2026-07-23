Última hora de los incendios forestales en España, en directo: se desata un nuevo incendio en San Martín de Valdeiglesias (Madrid)
Varias comunidades de España se ven afectadas por diversos incendios forestales que están provocando desalojos y confinamientos. Se mantienen activos los incendios entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares, Almorox (Toledo), La Mierla (Guadalajara), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Rábano de Aliste (Zamora), Retortillo (Soria), Burgohondo (Ávila) y Castropodame (León).
En directo Actualizado a las
Castilla y León activa el sistema ES-Alert por el incendio de Burgohondo
El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha enviado un mensaje ES-Alert a los vecinos de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo para que permanezcan en sus domicilios y sigan las indicaciones de las autoridades y de la Guardia Civil ante el avance del incendio.
Mejoran los fuegos en Castilla y León pero preocupa el de Ávila
Evolución favorable de los incendios en Castilla y León durante la mañana de hoy, en la que el trabajo del operativo de extinción ha permitido rebajar la gravedad en los fuegos de Rábano de Aliste (Zamora) y Retortillo (Soria), ya sin confinamientos ni desalojados.
No obstante, preocupa el de Burgohondo (Ávila), que amenaza dos pueblos, y el de Castropodame (León), ambos con desalojados. El incendio abulense se encuentra "muy activo" y amenaza la localidad de Navaluenga y el barrio de Puente Nueva, en Burgohondo, ya desalojado la pasada noche junto con el barrio de Matalaceña, con un centenar de vecinos afectados, según ha explicado el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández.
Desalojado un centro residencial en Aldea del Fresno
Se ha desalojado el Centro Residencial Casa Hogar Aman Picadas en Aldea del Fresno, por la proximidad con el incendio forestal de Villa del Prado. Los 78 residentes serán trasladados al polideportivo municipal.
Se recuerda a la población de Villa del Prado que debe evitar salir al exterior y tiene que permanecer confinada en las viviendas por seguridad
112 envía un ES-Alert a la población próxima a Villa del Prado
La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha enviado un mensaje ES-Alert para informar a la población próxima a la zona afectada de que permanezca confinada en su vivienda hasta nuevo aviso. Se ha pedido a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas y evitar salir al exterior.
112 informa de los tres incendios que afectan a la Comunidad de Madrid
Tal y como ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid a través de X, son tres los incendios los que se encuentran en activo. Estos son Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno, San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa y Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.
Los frentes del incendio de El Cerro "no tienen actividad" y continua la consolidación del perímetro
El Plan Infoca ha señalado que los frentes del incendio en el paraje Los Pajares de El Cerro de Andévalo (Huelva) no tienen actividad y se continúa la consolidación del perímetro con buldócer.
El fuego, que ya ha superado las 1.200 hectáreas de superficie recorrida, mantiene la fase de emergencia en situación operativa 1 y el desalojo de los vecinos de Villanueva de las Cruces.
Según ha indicado el Infoca en su cuenta de 'X', los frentes del incendio "no tienen actividad" y sigue la consolidación del perímetro con buldócer.
Reabierta la línea ferroviaria Huelva-Zafra tras extinguirse el incendio de Almonaster
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha reabierto al tráfico la línea ferroviaria Huelva-Zafra después de que el incendio forestal declarado el pasado martes en Almonaster la Real (Huelva) haya quedado completamente extinguido.
Antes de restablecer la circulación, los técnicos revisaron la infraestructura para comprobar que no existían daños que comprometieran la seguridad del servicio. El fuego, que obligó a cortar la línea y a desalojar de forma preventiva a unas 300 personas de tres aldeas, fue dado por extinguido por el Plan Infoca tras quedar completamente sofocado durante la madrugada.
Mientras tanto, la provincia de Huelva mantiene activo el incendio de El Cerro del Andévalo, que ya ha afectado a unas 1.200 hectáreas y mantiene evacuada la localidad de Villanueva de las Cruces.
Vecinos de Alhendín prestan sus vehículos, regulan el tráfico y ayudan a desalojar durante un incendio
Los vecinos de Alhendín (Granada) prestaron este pasado miércoles una colaboración clave durante el incendio de pastos que se declaró en una finca, dado que algunos de ellos prestaron maquinaria y vehículos al operativo; otros regularon el tráfico y avisaron a residentes de viviendas cercanas para un desalojo preventivo.
El incendio se declaró sobre las 15:10 horas en la zona del Pago de Lupión, en una finca que no se encontraba desbrozada. El fuego llegó a propagarse hacia Camino de Jayena y Camino del Secanillo, generando una importante columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia.
Hasta la llegada de los servicios de emergencia, la colaboración ciudadana fue decisiva, según ha informado la Policía Local del municipio a través de las redes sociales
El incendio de Burgohondo sigue "muy activo" y amenaza dos núcleos urbanos
El incendio declarado en Burgohondo (Ávila) continúa muy activo y mantiene amenazadas la localidad de Navaluenga y el barrio de Puente Nueva. La Junta de Castilla y León ha señalado que la prioridad del operativo es proteger ambos núcleos de población ante la proximidad de las llamas.
Un centenar de evacuados sigue alojado en el polideportivo de Villa del Prado (Madrid)
Más de un centenar de personas continúan alojadas en el polideportivo de Villa del Prado después de que unas 700 tuvieran que abandonar sus viviendas por el avance del incendio. El Encinar del Alberche permanece evacuado mientras se evalúan las condiciones para el regreso de los vecinos.
Ayuso afirma que "va a ser una tarde complicada" debido al incendio en Villa del Prado (Madrid)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado esta tarde el puesto de mando de Bomberos CAM, en el incendio que afecta a la localidad de Villa del Prado, y ha afirmado que "va a ser una tarde complicada de altas temperaturas y mucho viento".
Otro incendio en Villa del Prado (Madrid) obliga a confinar a la población cercana y corta dos carreteras
Otro incendio forestal se ha declarado este jueves en el municipio madrileño de Villa del Prado, lo que ha obligado a activar el sistema de avisos ES-Alert para pedir a la población próxima a la zona afectada que permanezca confinada en sus viviendas hasta nuevo aviso, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha solicitado a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas y evitar salir al exterior mientras continúan las labores de extinción del fuego.
En el operativo trabajan un total de 18 dotaciones integradas por efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME), con el objetivo de controlar el avance de las llamas.
Como consecuencia del incendio, permanecen cortadas al tráfico la carretera M-507 en sentido Navalcarnero y la N-403 en dirección Toledo, en el cruce entre ambas vías.
Este incendio es independiente del fuego declarado en Almorox (Toledo), que también afectó a zonas próximas a la Comunidad de Madrid.
26 viviendas quemadas por el fuego en Almorox (Toledo)
El incendio declarado este jueves en Almorox (Toledo) ha quemado al menos unas 26 viviendas sobre todo de la Comunidad de Madrid.
Coincidiendo con el final previsto para hoy de la actual ola de calor en el país, el incendio forestal originado hace una semana en la Sierra Norte de Guadalajara (Castilla-La Mancha), el segundo más extenso desde que se tienen registros, presenta en la zona noroeste un frente abierto aunque su perímetro se está controlando "poco a poco".
Sigue en activo el incendio en La Mierla
Tras una semana desde su detección, el incendio de La Mierla continúa sin estabilizarse y en nivel 2 después de haber calcinado un total de 32.000 hectáreas de la Sierra Norte de Guadalajara. Se ha convertido en el fuego de mayor extensión de la historia de Castilla-La Mancha.
El fuego había obligado a evacuar un total de 34 pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara. Este miércoles pudieron volver a sus casas los vecinos de Ríofrío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Angón y Rebollosa de Jadraque. Y este jueves lo han hecho los ciudadanos de Palancares, Almiruete, La Mierla y Muriel.
No obstante, el incendio continúa sin estar estabilizado y el sector en el que se están centrando los esfuerzos es el noroeste, entre Condemios de Arriba y Condemios de Abajo y La Huerce.
Restablecida la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras el incendio en Alcalá de Henares
La circulación de los trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Barcelona se ha reanudado a las 16:00 horas a su paso entre las localidades madrileñas de Mejorada del Campo y Alcalá de Henares, tras un incendio que había interrumpido el tráfico ferroviario desde las 14:25 horas de este jueves.
Adif se ha encargado de confirmar que la circulación se ha restablecido y "tiende ya a normalizarse de manera gradual".
Se desata un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias (Madrid) tras arder un coche en la M-501
Un nuevo incendio forestal se ha desatado este jueves en la Comunidad de Madrid tras arder un coche en la M-501, en la localidad de San Martín de Valdeiglesias, y extenderse las llamas al monte.
Según informa Emergencias Comunidad de Madrid, el incendio se ha declarado en San Martín de Valdeiglesias, a la altura del kilómetro 57 de la M-501.
Hasta el lugar se han desplazado 16 medios aéreos y terrestres de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid y agentes Forestales trabajan en la extinción.
La residencia de mayores López Rumayor ha sido confinada por precaución y se ha enviado mensaje ES-Alert a la población de las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz para que permanezca en sus casas. Este fuego se suma al originado este miércoles en la localidad toledana de Almorox y que ha alcanzado al municipio madrileño de Villa del Prado. Ha calcinado ya 890 hectáreas, 600 de ellas en la región, y se prevén unas horas complicadas debido a las altas temperaturas y el viento.