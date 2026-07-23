Última hora de los incendios forestales en España, en directo: se desata un nuevo incendio en San Martín de Valdeiglesias (Madrid)

Mejoran los fuegos en Castilla y León pero preocupa el de Ávila

Evolución favorable de los incendios en Castilla y León durante la mañana de hoy, en la que el trabajo del operativo de extinción ha permitido rebajar la gravedad en los fuegos de Rábano de Aliste (Zamora) y Retortillo (Soria), ya sin confinamientos ni desalojados.

No obstante, preocupa el de Burgohondo (Ávila), que amenaza dos pueblos, y el de Castropodame (León), ambos con desalojados. El incendio abulense se encuentra "muy activo" y amenaza la localidad de Navaluenga y el barrio de Puente Nueva, en Burgohondo, ya desalojado la pasada noche junto con el barrio de Matalaceña, con un centenar de vecinos afectados, según ha explicado el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández.