El vídeo y las fotos de Leonor y Sofía que se han hecho virales 16 años después: de 2010 a 2026, así celebraron los dos Mundiales de España

No hace ni una semana desde que la selección española de fútbol conquistó su segundo Mundial tras vencer a Argentina por 1-0 en la final en New Jersey. Una segunda estrella que ha dado para muchos momentos sobre el campo y fuera del mismo.

Por ejemplo, en una masiva celebración en Madrid, en una jornada que reunió a alrededor de dos millones de personas para festejar la Copa del Mundo lograda por España. La celebración dejó muchos momentos comentados en la rúa, la visita de la plantilla a Moncloa y el recibimiento en Zarzuela.

Como es habitual, la Casa Real recibió a los campeones con presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, además de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Precisamente, en las últimas horas las redes sociales se han llenado de imágenes que comparan a la Familia Real en 2010, con el primer Mundial de España, y el de este año 2026.

Leonor (izquierda) y Sofía (derecha), en 2010; y Leonor y Sofía este año. | Getty Images / montaje Onda Cero

En 2010, unas pequeñas Leonor y Sofía vestían la camiseta roja de la Selección. Iker Casillas era el encargado de mostrarles la Copa del Mundo, que Leonor miraba con más atención mientras se encontraba bajo la atenta mirada de Felipe VI y Letizia.

Este año, tanto Leonor como Sofía eligieron la camiseta blanca de la selección española. 16 años después, ya esperaban para dar la mano a cada uno de los integrantes de España. Este recibimiento dejó incluso un comentado momento entre Ferran Torres y Leonor al bromear la princesa con el delantero. "¿No te ibas a rapar el pelo?", le preguntó Leonor a Ferran, que respondió con un escueto "no, no".

Leonor toca la Copa del Mundo que España logró en 2010. | Getty Images

Felipe VI, a los campeones: "Ha sido un triunfo épico"

Ya en los jardines, Felipe VI tomó la palabra para dirigirse a los internacionales. "Venís cansados, pero qué cansancio más rico, ¿verdad? Enhorabuena, de verdad, de todo corazón. Ha sido una odisea, el camino ha sido largo y no solo en el tramo final. Ha sido un triunfo épico. Habéis sufrido, regresáis algo magullados y cansados. Habéis encajado alguna crítica, ya esfumada. ¿Pero qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la copa a casa?", señaló el monarca.

Además, el monarca destacó las virtudes del equipo que dirige Luis de la Fuente. "Le habéis sabido meter vuestra garra, vuestro aguante y vuestra audacia, y siempre con el aval de vuestra técnica, el control y dominio del campo, combinando cabeza y corazón. Armándoos de paciencia sin desesperaros y siendo fieles a vuestro estilo y sistema tan característicos. Habéis sido una piña, un equipo, solidarios, generosos y además habéis ganado con gallardía", manifestó.

"Lleváis ya para siempre esas dos estrellas que tanto brillan para toda España, pero sois todos un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol y del deporte español. Ya no es algo tan singular o único, pero siempre es extraordinario. Aparte de otros títulos importantes, no pocos, dieciséis años después, algunos erais apenas bebés, España vuelve a ser, gracias a vosotros, campeona del mundo de fútbol. Y hoy somos los vigentes campeones y campeonas del mundo 2026 y 2023. No lo olvidemos", apuntó.

El Rey, que participó en el vídeo de anuncio de la lista de convocados para el Mundial, recordó que "cuando juega nuestra selección, jugamos todos". "¿Recordáis? La lista de todo un país. Pues ahora, cuando habéis ganado, lo habéis hecho para toda España. Ha sido un privilegio y un disfrute para nosotros, para los cuatro, veros jugar la final y poder celebrar con vosotros ese momento de alzar la copa y este de daros la bienvenida a casa con unas inmensas gracias de toda España", indicó.

"Os queda por delante mucha celebración a pesar del cansancio, pero lo vais a disfrutar. Aprovechad y quedaros con cada segundo, cada mirada y cada sonrisa, cántico o lágrima, con cada aplauso y tantos besos y abrazos que vais a recibir hoy y durante tanto tiempo. Os lo habéis ganado. Enhorabuena", finalizó.