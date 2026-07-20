Así celebraron los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor  y la infanta Sofía la victoria de España con la Selección

El pitido final de la vibrante noche en Nueva Jersey no solo liberó la tensión acumulada durante 125 minutos de un duelo asfixiante frente a Argentina, sino que dibujó una estampa inédita para la historia del deporte nacional.

Sobre el manto verde del MetLife Stadium, la solemnidad institucional se despojó de etiquetas para fundirse en un abrazo eufórico con el fútbol.

Por primera vez, los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, viajaban en conjunto a una gran final internacional, convirtiéndose en testigos de excepción del solitario gol de Ferran Torres en la prórroga que encumbró a la Selección Española como campeona del Mundial 2026.

El protocolo cedió el paso a la pura emoción en cuanto el trofeo dorado rozó las manos de la realeza.

Rodeados por una lluvia de confeti y arropados por el calor de los jugadores, los monarcas y sus hijas quisieron inmortalizar la hazaña y compartir su júbilo de tú a tú con el resto de los ciudadanos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la Casa de S.M. el Rey compartió las instantáneas del festejo acompañadas de una frase que capturaba la cercanía y espontaneidad del monarca: "Selección Española, nos habéis hecho vivir un Mundial inolvidable. ¡Felicidades, campeones! ".

El excepcional desplazamiento de los cuatro miembros de la Corona a Estados Unidos ya presagiaba la magnitud histórica de la cita.

Una vez materializada la victoria, ambas herederas al trono se sumaron al festejo alzando con orgullo el codiciado trofeo junto a los jugadores de la Selección.

Más allá de la cercanía visual de la celebración sobre el terreno de juego, la Corona quiso dejar un profundo mensaje de gratitud al grupo dirigido por el seleccionador Luis de la Fuente.

En su emotivo reconocimiento, la Casa Real ensalzó el arduo camino recorrido por los nuevos campeones, destacando que el esfuerzo y el sacrificio han sido los verdaderos cimientos de este hito. "Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda", sentenció la monarquía, cerrando así una página dorada en la historia deportiva de España.