Última hora del Mundial de Fútbol 2026: España y Argentina se preparan para la final

Sheinbaum asistirá a la final de la Copa del Mundo tras la invitación de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistirá el domingo a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes la propia mandataria.

La final del torneo será protagonizada por las selecciones de Argentina y España en partido a celebrarse en el estadio Metlife de Nueva York.

En entrevista con medios tras un acto en Playa del Carmen, estado de Quintana Roo, Sheinbaum explicó que a esa cita también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

"Recibí una invitación del Presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir porque pues es una invitación directa del Presidente de los Estados Unidos. Va a estar también el primer ministro, (Mark) Carney", contó Sheinbaum a medios.