Última hora del Mundial de Fútbol 2026: España y Argentina se preparan para la final
Las selecciones de España y Argentina, vigentes campeonas de Europa y América, tendrán este domingo su 'Finalissima' en el marco más incomparable de todos, el Mundial, por la hegemonía actual del balón.
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Nico Williams: "Me he imaginado mil veces marcando el gol de la final"
España juega el próximo domingo una final histórica ante Argentina en el MetLife de Nueva York. La selección de Luis de la Fuente buscará su segunda estrella ante la vigente campeona del torneo que llega liderada por un espectacular Leo Messi que sigue asustando y sorprendiendo al mundo a sus 39 años.
En Radioestadio Noche hemos hablado con Nico Williams a dos días de la gran final, y en los micrófonos de Onda Cero el futbolista del Athletic ha confesado que sueña con ser protagonista el domingo y volver a marcar en una final, como ya hizo en la Eurocopa 2024.
Lionel Scaloni: "Me preocupa todo de España, que salga el autobús del hotel"
El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se mostró molesto con todo el show previo a la final el domingo de la Copa del Mundo contra España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sin tiempo aún para entrenar en condiciones, y confesó que le "preocupa todo" de la selección española.
El preparador de la vigente campeona lamentó que tuvieron que entrenarse este viernes en un horario que no querían, y no pudo dar muchas pistas sobre su alineación para la final. "No hemos tenido mucho tiempo para entrenar. Anoche llegamos a las 11, hoy acortamos un poco el entreno porque teníamos que venir a la conferencia, así que mañana será un entrenamiento importante, pero están todos bien", comentó en rueda de prensa.
Sheinbaum asistirá a la final de la Copa del Mundo tras la invitación de Trump
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistirá el domingo a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes la propia mandataria.
La final del torneo será protagonizada por las selecciones de Argentina y España en partido a celebrarse en el estadio Metlife de Nueva York.
En entrevista con medios tras un acto en Playa del Carmen, estado de Quintana Roo, Sheinbaum explicó que a esa cita también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney.
"Recibí una invitación del Presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir porque pues es una invitación directa del Presidente de los Estados Unidos. Va a estar también el primer ministro, (Mark) Carney", contó Sheinbaum a medios.
Trump celebra que el Mundial ha "roto récords" y sugiere que EE.UU. repita como sede
El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró este viernes en Nueva York que el Mundial de fútbol ha "roto récords", convirtiéndose en el "más grande de la historia", y sugirió que Estados Unidos repita como sede en el próximo.
"Sugiero, porque ha sido tan exitoso (...) lo que deberíamos hacer es elegir a EE.UU. de nuevo, y dejar a México y Canadá fuera. Fue bonito tenerlos. Pero elegimos a alguien más para el siguiente", dijo el mandatario en una recepción en la Torre Trump.
Trump estuvo acompañado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que se deshizo en elogios con el político e insistió en que la misión de la organización es llevar alegría al mundo a través del deporte.
El diario del Mundial de MisterChip desde Estados Unidos: Día 37
Decepción con el ambiente en Nueva York a las puertas de la final: "Es lo que tiene organizar una Copa del Mundo en Estados Unidos"
El reloj de la Grand Central de Nueva York se suma a la cuenta regresiva de la final
El famoso reloj esférico de cuatro caras de la estación ferroviaria Grand Central de Nueva York se ha sumado a la cuenta regresiva de la final del Mundial 2026 que el domingo jugarán Argentina y España en el estadio Metlife, de Nueva Jersey.
Según informa la FIFA en un comunicado, "desde hace más de un siglo, el célebre reloj esférico de cuatro caras de la estación neoyorquina simboliza el paso del tiempo, el movimiento y la conexión entre personas, dando la bienvenida a millones de visitantes procedentes de todo el mundo".
"La final de la Copa Mundial de la FIFA representa, de forma similar, un instante único capaz de reunir a miles de millones de personas en todos los continentes y de crear recuerdos imborrables", señala el organismo que rige el fútbol mundial.
El hipopótamo viral tailandés Moo Deng predice la victoria de Argentina en el Mundial
El hipopótamo pigmeo tailandés Moo Deng, que en 2024 conquistó las redes sociales, predijo este sábado que la selección argentina se impondrá a la española en la final del Mundial, que se disputará el domingo.
Moo Deng, que vive en el zoo Khao Kheow —unos 110 kilómetros al este de Bangkok—, eligió hoy sin dudarlo una sandía preparada por sus cuidadores en la que aparecían las letras ARG y que estaba coronada con una bandera del país latinoamericano.
Narongwit Chodchoi, director del centro, explicó a los medios que la actividad busca entretener a los visitantes, a la vez que aportar enriquecimiento y ejercicio al animal, aunque recalcó que no invita a apoyar a un equipo en concreto ni a participar en otras actividades, como las apuestas, que están prohibidas en Tailandia.
La Familia Real viaja hoy a Nueva York para asistir a la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina
La Familia Real viaja hoy a Nueva York (EEUU) para asistir a la final de Mundial de fútbol que enfrentará a España y Argentina a las 21.00 horas del domingo (hora local), según ha confirmado la Casa Real. Será la primera vez que acudan oficialmente juntos a un partido de la Selección masculina después de que el rey y la reina acudieran a la final del Mundial de 2010 pero como Príncipes de Asturias.
Hasta la fecha, Felipe VI ha asistido a nueve encuentros del conjunto nacional masculino desde que comenzó su reinado, y a ocho de ellos acudió en solitario:
España contra la Republica Checa --13 de junio de 2016 en Toulouse (Francia)--; España contra Rusia --1 de julio de 2018 en Moscú (Rusia); España contra Portugal --4 de junio de 2021 en Madrid--; España contra Suecia --14 de junio de 2021 en Sevilla; España contra Costa Rica --23 de noviembre de 2022 en Doha--; España contra Italia --20 de junio de 2024 en Gelsenkirchen-(Alemania)--; España contra Alemania --2 de diciembre de 2025 en Madrid--; y Uruguay contra España --26 de junio de 2026 --en Guadalajara (México)--.
Mascherano: "Cualquiera hubiera firmado en 2018 todo lo que nos ha pasado después"
El exfutbolista de la selección argentina Javier Mascherano aseguró este sábado que es "inimaginable pensar en todo lo que logró Argentina después de 2018", momento en el que se retiró 'el Jefecito' de la selección tras el Mundial de Rusia.
"Creo que es inimaginable pensar más allá de todo lo que logró Argentina, pensar después de lo que nos pasó en 2018, que íbamos a vivir todo eso, creo que cualquiera lo firmaba", expresó Mascherano durante un evento de leyendas del fútbol organizado por la FIFA en el Fan Fest del Rockefeller Center de Nueva York.