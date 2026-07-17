Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial de fútbol en Nueva York entre España y Argentina

La Moncloa ha confirmado oficialmente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este fin de semana a Estados Unidos para presenciar en directo la final del Mundial de fútbol masculino que enfrentará a las selecciones de España y Argentina en el MetLife Stadium.

A pesar de tener programado un viaje oficial a Argelia el próximo lunes, el líder del Ejecutivo español ha decidido ajustar su agenda para apoyar a la selección en esta cita histórica del domingo, consolidando la representación institucional de España en el evento deportivo más importante del año.

Durante el encuentro, Sánchez ocupará un asiento de honor en el palco de autoridades, donde coincidirá con los miembros de la Familia Real española y con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En el plano personal del mandatario, todavía se desconoce si acudirá acompañado por su esposa, Begoña Gómez, después de que la justicia decidiera retirarle las medidas cautelares este pasado jueves, un escenario que ha despertado una notable expectación de cara a la que podría ser su reaparición en la agenda internacional.

Precedentes políticos

La gran contraparte en el palco de honor será la ausencia del presidente de Argentina, Javier Milei, que ha descartado de forma rotunda viajar a territorio estadounidense para apoyar a la Albiceleste, argumentando motivos de "cábala" o ritual de buena suerte.

El mandatario confirmó que verá el decisivo partido desde la residencia oficial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires: "De ninguna manera iré. Voy mirando los partidos en el cine de Olivos con mi hermana como el primer día", aseguró de forma tajante para evitar romper la suerte del equipo.

Con esta decisión de quedarse en casa por superstición, Milei mantiene la misma línea de conducta protocolaria que adoptaron sus predecesores en el cargo durante las últimas décadas.

Tanto Cristina Fernández de Kirchner en la final del Mundial de Brasil 2014, como Alberto Fernández en la cita de Qatar 2022, optaron en su momento por no desplazarse a los estadios para evitar alterar la buena fortuna.

De este modo, el choque entre ambas potencias futbolísticas se vivirá con la misma pasión sobre el césped pero con un evidente contraste de liderazgos en la tribuna.