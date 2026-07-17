Edu García une la despedida de Alsina con la final del Mundial: "Se me va una estrella, pero otra la tenemos encargada y está en camino"

Lo consiguieron. Con todos los honores posibles. Nada es más importante a esta hora que lo del domingo. ¿Dónde? ¿con quién? ¿cenados o pica-pica al descanso? ¿hay buena pantalla? ¿va mucha gente? Ríete tú de las negociaciones familiares de Nochebuena y Nochevieja. El asunto en algunas casas está más enconado que lo de Ormuz.

Sea como fuere, Diario, la final será maravillosa, la viviremos a pleno latido y pase lo que pase, este equipo tendrá crédito suficiente para seguir coleccionando adeptos y forofos. Pero hoy mis últimas letras en esta hoja postrera quieren reflejar mi admiración y mi cariño sinceros hacia Carlos. Por su punto y seguido. Por su merecida transformación en un hombre que pueda desayunar a las 8 mientras el Gallo le da al pico. Un ciudadano que se permita estar más de 3 minutos bajo la ducha sin sentir cargo de conciencia por alargar el gustirrinín del chorro calentito en invierno.

Mi admiración y mi cariño sinceros hacia Carlos

Alsina no solo se va de vacaciones. Se va de coches, de atascos, de rutinas. Se va de cabezas, de reflexiones y de momentos de café matutino. Se va porque quiere, porque puede y porque lo merece. Y en nosotros ha de poder más el reconocimiento que el sentimiento… de orfandad.

Diario, en estos años me han preguntado mucho por ¿qué tal es Messi? ¿qué tal Cristiano? ¿cómo es Nadal en la distancia corta? Pero sí, son más en este lustro las que quieren conocer detalles del Alsina persona. Yo les digo, chulito, ¿tú que crees? Uff, se le ve buen tío, equilibrado, con un don especial, muy seguro… y yo, socarrón, con un silencio prolongado lapidariamente afirmo… pues es mucho más de lo que intuyes.

Querido oyente de Onda Cero… ¡qué buen gusto tienes! Y qué suerte he tenido yo por caerle en gracia y por contar con su complicidad siempre. Se me va una estrella hoy, pero otra la tenemos encargada y está en camino!!