Rafa Latorre y Marta García Aller desvelan las primeras pistas de los nuevos Más de uno y La Brújula: "Habrá una reordenación de piezas"

La próxima temporada de Onda Cero arrancará el lunes 31 de agosto y lo hará con importantes cambios en la programación. Marta García Aller tomará las riendas de La Brújula, mientras que Rafa Latorre se pondrá al frente del primer tramo de Más de uno. Durante una conversación con Carlos Alsina -que asumirá a partir de septiembre el segundo tramo de Más de uno- y otros compañeros de la cadena, ambos han adelantado algunas pinceladas de sus nuevos proyectos, aunque han evitado desvelar demasiados detalles.

Marta García Aller ha explicado que el equipo sigue trabajando en el diseño del programa y ha definido el proceso como un "laboratorio" en el que buscan combinar "dosis de innovación y de continuidad". Aunque ha reconocido que aún quedan aspectos por cerrar, ha asegurado que el objetivo es mantener la esencia del espacio mientras se introducen novedades: "A mí es que me lo dejan muy bien colocadito".

Más ajuste que transformación

Por su parte, Rafa Latorre ha rebajado las expectativas sobre una revolución en la parrilla y ha apostado por la continuidad. "No hace falta cambiar demasiado, habrá una reordenación de piezas", ha señalado, dejando entrever que los cambios serán más de ajuste que de transformación radical.

Uno de los pocos anuncios concretos, sin embargo, ha llegado de la mano de Marta García Aller, quien le ha confirmado a su compañero, el periodista José Antonio Vera, que La Brújula incorporará nuevos colaboradores: "Va a haber nuevas incorporaciones de algunos periodistas y personas que conocéis y admiráis", ha adelantado, sin revelar todavía sus nombres.

"Nostalgia anticipada"

Durante la conversación con Carlos Alsina, también ha habido espacio para el humor de la mano de García Aller, que ha bromeado con los tertulianos de la casa para animarles a sumarse a los beneplácitos del horario nocturno en lugar de tener que madrugar con el nuevo Más de uno. Mientras, Latorre ha confesado sentir una "nostalgia anticipada" por dejar el programa que presenta hasta ahora, La Brújula, un espacio que, ha asegurado, ha disfrutado especialmente por su "variedad" y "dinamismo".

Al hablar del reto profesional que afrontan, Latorre ha destacado que la radio exige autenticidad: "Es mucho más difícil engañar a un micrófono que a una cámara", ha afirmado, convencido de que la cercanía con el oyente obliga a ser genuino. García Aller ha coincidido con él en que una de las claves para conectar con la audiencia es disfrutar haciendo radio: "Pasarlo bien es el mejor de los consejos que he aprendido de quienes han dirigido programas a mi lado".

La presencia femenina en la radio: "La anomalía no es que haya más mujeres, es que no las hubiera"

La conversación ha concluido con una reflexión sobre la presencia femenina en los espacios de referencia de la radio. Preguntada por Mamen Mendizábal sobre si imprimirá un sello propio en la composición de su programa, García Aller ha defendido que "la anomalía no es que haya más mujeres, es que no las hubiera hasta ahora". Además, ha recordado que La Brújula ya estuvo dirigida por referentes como Concha García Campoy y Victoria Prego, un precedente que ha calificado como "un honor".

Con el inicio de la temporada, los dos nuevos responsables de la programación informativa de Onda Cero mantienen el misterio sobre buena parte de sus planes, aunque sí avanzan una idea común: introducir novedades sin perder la identidad que caracteriza a sus respectivos programas.