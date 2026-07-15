Marta García Aller matiza los detalles de la condena al hermano de Pedro Sánchez: "Era una plaza innecesaria y sin funciones"

David Sánchez, el hermano del presidente Pedro Sánchez, ha sido condenado por un delito de prevaricación por irregularidades en su contratación. Es decir, por un enchufe. NO le han condenado por delito fiscal, eso quedó desertado. Y el tribunal también descarta tráfico de influencias porque no ha quedado acreditado. Durante nueve años no podrá ejercer ningún cargo público. Esa es la condena.

Sin embargo, conviene recordar algunos matices. Sobre todo para quienes en el Gobierno creen que este caso es la prueba definitiva de la persecución judicial al Gobierno y quienes en la oposición consideran que este caso es suficiente para derrocarlo.

A ver, mucho antes de que Manos Limpias presentara una denuncia contra David Sánchez en 2024, fue Podemos quien denunció la creación de un puesto en la Diputación de Badajoz para el hermano de Pedro Sánchez. En 2017, a los morados ya les parecían sospechosas las bases del puesto de coordinador de Actividades de Conservatorios Musicales del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz.

Nueve años más tarde la sentencia considera probado que David Sánchez recibió trato de favor de la Diputación de Badajoz para conseguir esa plaza, pero no ha quedado probado que se decidiera crear esa plaza por su parentesco con el futuro Secretario General del PSOE.

No queda probado que Sánchez, Pedro, interviniera

No queda probado que Sánchez, Pedro, interviniera. Sí queda probado que la plaza se crea cuando ya está decidido dársela a Sánchez, David, y que el proceso es irregular. A dedo, vaya. Era una plaza innecesaria y sin funciones. Lo que denunciaba Podemos en su día.

Pero con todas las causas que rodean a este Gobierno, con un ex ministro y secretario de Organización condenado a 24 años de cárcel y otro esperando a ver si le vuelven a mandar a ella, con las cloacas del PSOE en plena ebullición, un enchufe en la diputación de Badajoz no parece lo más grave que afronta el Gobierno. Más grave es que desde el Ejecutivo se ataque sistemáticamente a todos los tribunales que investigan su entorno, que ya es casualidad.

¿Moraleja?

A David Sánchez lo contratan a dedo,

el enchufe a su hermano le importa un bledo