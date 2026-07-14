SENTENCIA CASO HERMANÍSIMO

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, condenado a 9 años de inhabilitación para empleo público

El hermano de Sánchez ha sido condenado por el delito de prevaricación administrativa. Es la primera vez en la que se condena a un familiar directo de un presidente del Gobierno en ejercicio.

EFE | ondacero.es

Madrid |

David Sánchez en una imagen de archivo
David Sánchez en una imagen de archivo | Europa Press

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para empleo público por el delito de prevaricación administrativa al aceptar un cargo de manera ilegal. La sentencia descarta la existencia del delito de tráfico de influencias y no fija, por tanto pena de prisión.

David Sánchez fue nombrado director de conservatorios de la Diputación de Badajoz en el 2017, cuando su hermano ya no era secretario general del PSOE, ni tampoco era presidente de Gobierno, puesto que alcanzó en 2018.

Miguel Ángel Gallardo, 18 años de inhabilitación

El expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado a 18 años de inhabilitación para empleo público como autor de dos delitos de prevaricación administrativa por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y de Luis Carrero, amigo de éste.

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