Especial Más de uno con Carlos Alsina desde Almería por el incendio en Los Gallardos, en directo
En un programa especial de Más de uno, Carlos Alsina se desplaza hasta la zona de Almería que en los últimos días ha sido arrasada por el incendio de Los Gallardos dejando 12 personas fallecidas. El fuego ya está estabilizado, pero ha calcinado 7.000 hectáreas.
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La llamada "rechazada" y posterior diálogo con el rey Felipe VI
"Me dijeron que iba a llamar el rey y el número termina en tal. Cuando suena una llamada, entra ese número, pero rechacé la llamada. Cuando me di cuenta de que era el teléfono, devolví la llamada y detrás estaba Su Majestad el Rey. Se solidarizó con todos los vecinos, tanto él como la reina y las infantas. Es una persona en el trato telefónico cercano, empático y la verdad es que sus palabras también sirven de aliento, cómo no. También habló con el alcalde de Los Gallardos y le dije que estaba doblemente agradecido porque también se puso en contacto con nosotros en 2012 porque sufrimos un incendio y en septiembre una dana", cuenta el alcalde de Bédar.
La ayuda por el incendio: "No hay colores políticos"
"Ni hay colores políticos, ni nada. Tenemos buena relación entre todos, tocaba ayudarnos en ese momento, pero no solo en ese momento", afirma el alcalde de Bédar. "Tenemos cosas en común, colaboramos siempre, y con todos".
¿Qué más se puede hacer para prevenir los efectos de un incendio?
"Este incendio, se hubiera hecho lo que se hubiera hecho, era prácticamente imposible de parar. La virulencia del fuego no lo paraba nadie ni hubiera previsión alguna para parar esa lengua de fuego", aseguran los alcaldes. El edil de Bédar opina que los fuegos se apagan en invierno, dice que hay que "prevenir" al saber "dónde están los problemas": "Hay medidas que se pueden acordar con un pacto de Estado, cosas tan simples como un cortafuegos".
Tocando "puerta a puerta" para avisar a los vecinos
"Cuando todavía había tiempo para salir, todos los vecinos salieron dirección Los Gallardos, y cuando no, iniciaron la salida hacia el municipio de Lubrín", relata el alcalde de Bédar. El edil de Lubrín cuenta que lo más difícil fue "tocar puerta a puerta" para avisar a todo el mundo.
"Cuesta encontrar palabras"
"Me cuesta encontrar palabras para describir lo que hemos vivido. Desde el jueves hasta aquí, se pueden sumar tres o cuatro horas de sueño", cuentan los alcaldes a Alsina.
Comienza el programa especial de Alsina desde la zona afectada
Ángel Collado, alcalde de Bédar; Domingo Ramos, alcalde de Lubrín; y el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, ya atienden a Carlos Alsina en el programa especial de Más de uno tras el incendio que afectó a la zona en Almería.
Imágenes de los animales rescatados tras los incendios en Los Gallardos
Imágenes del incendio de Los Gallardos en Almería
Carlos Alsina se desplaza hasta Almería para un programa especial desde la zona arrasada por el incendio de Los Gallardos
El presentador de Más de uno viaja hasta la zona en la que el virulento incendio provocó el fallecimiento de 12 personas y calcinó 7.000 hectáreas. A pesar de haber sido ya estabilizado, se intenta localizar todavía a más de 20 personas con las que no se ha podido contactar hasta el momento.