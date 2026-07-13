Especial Más de uno con Carlos Alsina desde Almería por el incendio en Los Gallardos, en directo

La llamada "rechazada" y posterior diálogo con el rey Felipe VI

"Me dijeron que iba a llamar el rey y el número termina en tal. Cuando suena una llamada, entra ese número, pero rechacé la llamada. Cuando me di cuenta de que era el teléfono, devolví la llamada y detrás estaba Su Majestad el Rey. Se solidarizó con todos los vecinos, tanto él como la reina y las infantas. Es una persona en el trato telefónico cercano, empático y la verdad es que sus palabras también sirven de aliento, cómo no. También habló con el alcalde de Los Gallardos y le dije que estaba doblemente agradecido porque también se puso en contacto con nosotros en 2012 porque sufrimos un incendio y en septiembre una dana", cuenta el alcalde de Bédar.