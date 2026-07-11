'La Cultureta Gran Reserva' reivindica en el Festival de Almagro la vigencia del teatro clásico

La Plaza Mayor de Almagro ha vuelto a convertirse en un escenario radiofónico para una edición especial de La Cultureta Gran Reserva, dirigida y presentada por Rubén Amón, con motivo de la 49.ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. El programa, emitido en directo pasada la una de la madrugada y con la plaza aún llena de espectadores tras las funciones de la jornada, ha combinado el análisis teatral, la divulgación cultural y la conversación en torno al presente y el futuro del mayor encuentro dedicado al teatro clásico en España.

Un Festival abierto, diverso y orientado al futuro

La principal invitada ha sido Irene Pardo, directora del Festival, que ha repasado algunos de los ejes de la programación de este año y ha reflexionado sobre la evolución que ha experimentado el certamen desde su creación. Asimismo, Pardo ha defendido un modelo de festival abierto a distintas disciplinas artísticas y a nuevas formas de aproximarse al Siglo de Oro, sin renunciar al respeto por los textos originales. En su opinión, los clásicos permanecen inalterables; quienes cambian son las generaciones de creadores y espectadores que vuelven a leerlos desde preguntas diferentes.

Foto: Onda Cero

Las mujeres del Siglo de Oro y la baraja del Corral de Comedias

Durante la conversación también se ha abordado uno de los asuntos que atraviesan buena parte de la programación de esta edición: la recuperación del papel de las mujeres en el Siglo de Oro. Pardo ha explicado que muchas investigaciones recientes están permitiendo revisar una visión tradicionalmente construida desde una perspectiva masculina y ha recordado iniciativas del Festival destinadas a rescatar figuras femeninas vinculadas al teatro de la época.

Otro de los temas centrales ha sido el simbolismo de la baraja de naipes que inspira la imagen de esta 49.ª edición. La directora ha recordado que el hallazgo de una baraja del siglo XVIII durante unas obras en el Corral de Comedias terminó convirtiéndose en una de las pistas que permitieron redescubrir ese espacio histórico. A partir de ese episodio, el Festival ha desarrollado una reflexión sobre el juego como metáfora de la vida, una idea muy presente en el teatro barroco.

'La Cultureta Gran Reserva' desde el Festival de Almagro | Onda Cero

La vigencia de Lope de Vega a través de 'La dama boba'

Los colaboradores del programa —Rosa Belmonte, Sergio del Molino, Isabel Vázquez y Guillermo Altares— han debatido sobre la vigencia de los autores clásicos y, especialmente, sobre la actualidad de Lope de Vega. Han coincidido en señalar que el dramaturgo sigue dialogando con el público contemporáneo gracias a la complejidad de sus personajes femeninos, a su tratamiento del amor, del poder y de las relaciones sociales, y a la capacidad de sus obras para admitir nuevas lecturas sin perder su esencia.

El análisis ha tomado como punto de partida la representación de La dama boba, una de las producciones vistas por el equipo antes de la emisión del programa. Los colaboradores han destacado el ritmo de la propuesta escénica, el trabajo interpretativo del reparto y la naturalidad con la que el verso conecta con el público actual.

Vista general del público y de los integrantes de 'La Cultureta Gran Reserva' durante el programa especial desde el Festival de Almagro | Onda Cero

El impacto económico y cultural del Festival de Almagro

El programa también ha puesto el foco en el impacto que el Festival tiene sobre Almagro, y es que, a partir de un estudio elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha, Irene Pardo ha recordado que por cada euro invertido, el certamen genera cuatro euros de retorno económico. Además, hay que recordar que el 80% de los asistentes procede de fuera de Castilla-La Mancha y que tres de cada cuatro espectadores repiten su visita. Más allá de los datos, Pardo ha defendido que el Festival ha contribuido durante décadas a crear una comunidad cultural estable y a profesionalizar el sector teatral.

La conversación ha permitido además adelantar algunas claves del próximo cincuentenario, que se celebrará en 2027. Lejos de plantearlo como un ejercicio de nostalgia, Pardo ha explicado que quiere convertir esa celebración en una oportunidad para proyectar el Festival hacia el futuro y consolidar una estructura capaz de seguir creciendo en las próximas décadas.

Diego Jiménez, el espectador que lleva tatuada la firma de Lope de Vega

Entre los momentos más distendidos de la madrugada también ha destacado la intervención espontánea de Diego Jiménez, un espectador que lleva dos décadas acudiendo al Festival y que mostró un tatuaje con la firma de Lope de Vega como símbolo de una afición nacida precisamente en Almagro. Su testimonio ha servido para ilustrar el vínculo emocional que muchos espectadores mantienen con un certamen que, casi medio siglo después de su creación, continúa reuniendo cada verano a profesionales, compañías y aficionados alrededor del teatro clásico.

Los integrantes de La Cultureta Gran Reserva en el programa especial desde Almagro | Onda Cero

El programa ha llegado a Almagro de la mano de Globalcaja, Iberdrola y la Universidad de Castilla-La Mancha. Las tres instituciones forman parte del patrocinio del Festival y de la presencia de Onda Cero como emisora oficial del evento.