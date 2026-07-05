Qué calor hace, santo dios. Analicemos sintácticamente la oración.
QUÉ. O sea What, o sea forma apocopada de Watling Leonor. Qué bien nos cae. Qué buena actriz. Good en ‘Salvador’ de Netflix, ‘well’ en la segunda temporada ‘Su majestad’ ideada por Borja Cobeaga y Diego San José. Interesante su álbum Leo & Leo, con Leo Sidran. Qué voz mas bestia, más jazz y más personal.
CALOR. O sea ‘Heat’. O más bien ‘Heat 2’, la secuela cinematográfica que Michael Mann prepara para 2027. ¿Nos va a gustar más que ese tiroteo primero del año 95 cuando se estrenó? ¿Hay algo mejor en el mundo que aquella conversación retadora entre De Niro y Pacino parlando face to face? Pues no lo sabemos, seguramente no, pero desde luego el reparto que se barrunta para la nueva entrega es oh wow. Christian Bale, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Austin Butler, Bradley Cooper. Vivamos con esperanza pensando que esta precuela o secuela que preparan que lo mismo va a ser guay.