Rafael Domínguez: “Queríamos traer al Museo de Pontevedra la obra cumbre de Castelao”

Durante la entrevista, Rafael Domínguez nos explica que traer el cuadro a Pontevedra fue un objetivo prioritario desde su llegada al Museo y que la operación requirió dos años y medio de negociaciones con los propietarios de la obra en Buenos Aires. El vicepresidente subrayó el carácter excepcional del préstamo y la emoción que supone que los gallegos puedan contemplar, probablemente por última vez en una generación, una pintura que forma parte esencial de la memoria artística, política y sentimental de Galicia.

Ángeles Tilve, por su parte, ha destacado el vínculo casi sagrado que la comunidad gallega de Buenos Aires mantiene con la obra y explica que el Museo la ha presentado como una "capilla laica", en un espacio sobrio que permite concentrar toda la atención en el cuadro. La directora recuerda además que se trata de la última gran obra pictórica de Castelao, realizada cuando el artista estaba prácticamente ciego, y la define como su gran testamento pictórico.

A derradeira leición do mestre (La última lección del maestro) | Museo de Pontevedra

La conversación también aborda el papel de la emigración gallega en América. Domínguez defiende que la exposición no solo habla de Castelao y de Alexandre Bóveda, sino también de la diáspora gallega, de Buenos Aires como otra orilla de Galicia y de la necesidad de reconocer a quienes conservaron durante décadas una parte fundamental de la memoria cultural gallega.

Tilve ha puesto el foco en la dimensión artística, social y política de Castelao, en su compromiso contra la injusticia y en la importancia de difundir su figura más allá de Galicia. También recuerda cómo el Museo de Pontevedra conserva una parte fundamental de su legado y cómo hallazgos recientes, como la aparición de dibujos vinculados al Álbum Nós, siguen enriqueciendo la lectura de su obra.

Un lienzo clave para entender la Galicia del siglo XX

En la escena, Castelao representa en un paisaje gallego el cuerpo de un paseado ante dos niños. En ese rostro se reconoce a Alexandre Bóveda, figura clave del galleguismo y amigo personal del artista, fusilado en Pontevedra el 17 de agosto de 1936. La pintura fue presentada en 1945, en Buenos Aires, durante la conmemoración del Día de la Galicia Mártir, en el noveno aniversario de su fusilamiento.

A derradeira leición do mestre parte de una estampa del álbum Galicia mártir, publicado por Castelao en 1937 durante la Guerra Civil. El cuadro ha sido leído como una denuncia de la violencia y la intolerancia, pero también como una reflexión sobre la continuidad de los ideales que la represión no pudo borrar: los niños de la escena encarnan el futuro y la transmisión de la memoria.

Arte, exilio y memoria en el Museo de Pontevedra

La exposición acompaña el óleo con piezas que ayudan a interpretarlo: el dibujo original de Galicia mártir en el que se basó, ediciones del álbum, el manuscrito Co pensamento en Galiza, la primera edición de Sempre en Galiza y la fotografía de la celebración de 1945 en la que se presentó la pintura. El Museo de Pontevedra, que conserva la mayor parte de la obra artística de Castelao, reúne así arte, memoria, exilio y cultura gallega contemporánea.

La cita llega en un año especialmente significativo, marcado por la conmemoración del 90 aniversario del plebiscito del Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936, del inicio de la Guerra Civil y del asesinato de Bóveda. En paralelo, el Museo desarrolla un programa de actividades con visitas guiadas, talleres para público infantil, conferencias, seminarios y propuestas musicales en torno a esta obra imprescindible.

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Con el patrocinio de la Deputación de Pontevedra.