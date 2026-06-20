El Criticón, con Nacho Ibernón

We love Prado & Yellow Day

Le hemos preguntado lo siguiente a una Inteligencia Artificial que se llama Amelia y que es muy lista y muy amiga nuestra: -Amelia, si consideráramos todos los temas tratados durante esta temporada 2025 - 2026 por el podcast de La Cultureta Gran Reserva de Onda Cero y, utilizáramos esa información y no otra… ¿qué persona humana con identidad propia sería La Cultureta Gran Reserva 25/26? La respuesta ha sido clara: -El tema tratado más frecuentemente es el Museo Del Prado. De largo. Y por tanto, si La Cultureta Gran Reserva 2025- 2026 fuera una persona sería Imanol Pradales, Lehendakari de Euskadi. Más allá de esta curiosidad, la pieza de esta semana de El Criticón de La Cultureta Gran Reserva se detiene en el Yellow Day, que se celebra el sábado 20 de junio. Es decir: el YELLOW DAY es conocido popularmente como el día más feliz del año debido a las condiciones climáticas, la cercanía de las vacaciones y el aumento de las horas de luz. Nada que ver con el Black Friday o el Blue Monday, que son unas chorradas. Desde La Cultureta lo celebramos subrayando el TOP 5 con los cuadros más alegres de los expuestos actualmente… en el Museo del Prado.