El Criticón, con Nacho Ibernón

#Nowstalgia

Ha sido recientemente muy celebrado en casa de El Criticón de La Cultureta el artefacto ‘Hannah Montana: Especial 20 aniversario’, un documental Disney+ que se pasa en un plas en el que Miley Cyrus se sienta con Alex Cooper y repasa y llora y celebra su historia, su música, su moda, su fandom, su todo. En estos días está pegando muy fuerte el calor y la nostalgia. De esas dos cosas nos dimos cuenta a la vez yo solito al acercarnos al Río Babel Festival de Rivas Vaciamadrid, un edén tórrido que aprovechamos para disfrutar en directo del pepinazo tremendo que dio la banda ‘The Offspring’. Qué bestias los californianos, qué recital tan pleno relámpagos guitarreros de puro skate pop hardcore punk rock and roll. Nostalgia: eso nos recuerda a aquella homilía de Don Draper en la memorable escena del carrusel de Kodak. Sí, otra vez ‘Mad Men’. Ay… Vamos a recuperar hoy ese concepto #Nowstalgia que se lleva tanto en rrss, con todos esos centenares de miles de lechones tiernos publicando covers de míticas songs de todos los tiempos. Para nuestro Criticón el número actual es este chico norteamericano o canadiense llamado @itsdeevernon. Canela en rama. En fin, vamos terminando. Ya lo dijo Chesterton: "Todos los hombres de la historia que han hecho algo con el futuro tenían los ojos fijos en el pasado”. Pues eso.