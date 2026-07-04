‘La Cultureta’ conecta Galicia y Buenos Aires a través de 'A derradeira leición do mestre' de Castelao

'La Cultureta Gran Reserva' se ha emitido desde el Museo de Pontevedra con motivo de la exposición A derradeira leición do mestre, una de las obras más icónicas de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. El programa ha convertido el regreso temporal del cuadro a Galicia en el punto de partida para hablar de arte, exilio, memoria democrática, emigración gallega y cultura atlántica.

Rubén Amón ha abierto el programa con una reflexión sobre Galicia y su prolongación americana: Buenos Aires, Montevideo, La Habana o Ciudad de México como espacios en los que la emigración no solo ha conservado la cultura gallega, sino que la ha multiplicado. Desde esa mirada, el regreso del cuadro desde Buenos Aires al Museo de Pontevedra se presenta como un viaje cargado de simbolismo: la obra realiza ahora el trayecto inverso al de tantos gallegos que cruzaron el Atlántico durante el siglo XX.

A derradeira leición do mestre ha llegado al Museo de Pontevedra como una obra cargada de historia y emoción. Pintada por Castelao en Buenos Aires en 1945 y conservada desde 1979 en el Centro Galicia de la capital argentina, la pieza se exhibe ahora en Galicia junto a otros documentos que ayudan a entender su contexto: la estampa de Galicia mártir en la que se basa, ediciones del álbum, materiales vinculados a Sempre en Galiza y fotografías relacionadas con su presentación en el Día de la Galicia Mártir.

Castelao, Bóveda y la memoria de una obra imprescindible

El programa ha recordado que el rostro del hombre representado en el cuadro remite a Alexandre Bóveda, figura clave del galleguismo y amigo personal de Castelao, fusilado en Pontevedra el 17 de agosto de 1936. La escena, sobria y profundamente simbólica, muestra el cadáver de un paseado ante dos niños, una imagen que Castelao convierte en denuncia de la violencia, pero también en una reflexión sobre la transmisión de la memoria.

Rubén Amón ha subrayado que Castelao no está pintando solo el final de una historia, sino la continuidad de una herencia cultural. En esa lectura, los niños del cuadro encarnan el futuro: la violencia puede destruir personas, pero no siempre consigue borrar aquello que una comunidad decide conservar.

La salida ha permitido mirar a Castelao desde todas sus dimensiones: el artista, el escritor, el investigador, el político y el exiliado. 'La Cultureta Gran Reserva' ha abordado su figura como una de las grandes referencias de la cultura gallega contemporánea y como un creador cuya obra sigue dialogando con el presente.

Rafael Domínguez y Ángeles Tilve explican el regreso del cuadro a Galicia

En la entrevista, Rafael Domínguez, vicepresidente de la Deputación de Pontevedra y responsable del Museo Provincial, ha explicado que traer el cuadro al Museo de Pontevedra ha sido un objetivo prioritario desde su llegada a la institución. Ha comentado que el préstamo ha requerido dos años y medio de negociaciones con los propietarios de la obra en Buenos Aires y ha destacado la emoción que supone que los gallegos puedan contemplar una pintura esencial para entender la memoria artística y cultural de Galicia.

Ángeles Tilve, directora del Museo de Pontevedra, asegura que la obra mantiene un vínculo muy especial con la comunidad gallega de Buenos Aires y puntualiza que el Museo ha querido presentarla en un espacio sobrio, casi como una “capilla laica”, para que el visitante se enfrente directamente al cuadro. Tilve ha recordado que se trata de la última gran obra pictórica de Castelao, realizada cuando el artista estaba prácticamente ciego, y la define como su gran testamento pictórico.

A derradeira leición do mestre (La última lección del maestro) | Museo de Pontevedra

Domínguez también ha defendido la importancia de hablar de la emigración gallega en América. Asegura que la exposición no solo trata de Castelao y Bóveda, sino también de Buenos Aires como otra orilla de Galicia y de quienes han protegido durante décadas una parte fundamental de la memoria gallega.

Una conversación entre Galicia y Buenos Aires

La presencia de la obra en Pontevedra plantea una conversación entre dos orillas. El cuadro ha vivido más tiempo en Buenos Aires que en Galicia y ha permanecido protegido por las instituciones creadas por la emigración gallega. Por eso, el programa ha insistido en que este regreso no debe entenderse como una recuperación definitiva, sino como un préstamo cargado de afecto, responsabilidad y memoria compartida.

'La Cultureta Gran Reserva' también ha contado con las voces de Isabel Vázquez, Rosa Belmonte y Sergio del Molino, que han ampliado la conversación hacia la vigencia de Castelao como artista gráfico, su compromiso social, la complejidad de su pensamiento político y la necesidad de difundir su figura más allá de Galicia.

El programa ha conectado además la historia atlántica de Galicia con otros relatos culturales: el 250 aniversario de Estados Unidos, la independencia americana, el musical Hamilton, la huella española en América, la momia de Ötzi, La Casa del Dragón y la figura de Suzi Quatro. Todo ello con el tono habitual de 'La Cultureta Gran Reserva': divulgación, humor, mirada histórica y conversación cultural.

'La Cultureta Gran Reserva', desde el Museo de Pontevedra

Con el patrocinio de la Deputación de Pontevedra, 'La Cultureta Gran Reserva' ha viajado al Museo de Pontevedra para vivir de cerca uno de los grandes acontecimientos culturales del año: el regreso temporal a Galicia de A derradeira leición do mestre.

La salida deja una idea central: el cuadro de Castelao no es solo una obra de arte. Es un puente entre Galicia y Buenos Aires, entre la memoria del exilio y el presente, entre Castelao, Bóveda y todas las generaciones que siguen encontrando en la cultura una forma de resistencia.