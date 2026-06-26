El impresionante vídeo con las imágenes aéreas de la destrucción provocada por los terremotos en Venezuela

La situación continúa siendo estremecedora. Según han podido confirmar las autoridades, la cifra de muertos por los terremotos de Venezuela ha ascendido a 235, mientras que los heridos aumentan hasta los 4.300.

Los dos potentes terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud han sacudido especialmente el estado de La Guaira, declarado "zona de desastre natural" por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

Siguen llegando distintos vídeos de cómo se vivió el seísmo en Venezuela. En este caso, en la zona más golpeada, donde tratan de encontrar a los cientos de personas desaparecidas entre los escombros.

La vista aérea de la tragedia

Las impactantes imágenes aéreas captadas desde un helicóptero muestran la enorme devastación provocada por los dos potentes terremotos que sacudieron el norte del país. El vídeo ofrece una perspectiva sobrecogedora de edificios completamente derrumbados, calles cubiertas de escombros y barrios enteros gravemente dañados, especialmente en el estado de La Guaira.

Las imágenes difundidas desde el aire permiten apreciar la magnitud del desastre. Decenas de edificios residenciales se han desplomado por completo, numerosos hospitales, escuelas e infraestructuras públicas presentan graves daños estructurales y amplias zonas permanecen sin suministro eléctrico ni agua potable. El aeropuerto internacional de Maiquetía sufrió importantes desperfectos y el transporte público fue suspendido durante las primeras horas de la emergencia.

Los seísmos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se produjeron con apenas 39 segundos de diferencia, un fenómeno conocido como doblete sísmico, poco habitual y especialmente destructivo, ya que el segundo terremoto golpeó cuando numerosas estructuras ya habían quedado debilitadas por el primero.

Tras el doble terremoto se han contabilizado más de una veintena de réplicas, manteniendo en alerta a la población y dificultando las labores de rescate.

Según el balance oficial actualizado este viernes, la tragedia deja al menos 235 fallecidos y más de 4.300 heridos, aunque las autoridades reconocen que la cifra podría seguir aumentando a medida que avanzan las operaciones de búsqueda entre los escombros.

Más de 200 personas han sido rescatadas con vida, mientras miles de efectivos de emergencias, militares y voluntarios continúan trabajando sin descanso para localizar a los desaparecidos.

Entre 10.000 y 100.000 víctimas mortales

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calificó el episodio como un evento sísmico de gran severidad y emitió su nivel más alto de alerta por el potencial impacto humanitario y económico. Durante la mañana de ayer, emitieron un comunicado en el que avisaban que el número de víctimas podría estar entre 10.000 y 100.000.

Los expertos explican que Venezuela se encuentra en una zona de elevada actividad tectónica debido a la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, lo que convierte al norte del país en una de las regiones con mayor riesgo sísmico del continente.

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno venezolano declaró ayer el estado de emergencia, solicitando ayuda internacional. Diversos países, entre ellos España, y organizaciones humanitarias, ya han movilizado equipos de rescate, hospitales de campaña y toneladas de ayuda para asistir a los miles de damnificados. Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan retirando toneladas de escombros con la esperanza de encontrar más supervivientes, en una operación que podría prolongarse durante varios días debido a la magnitud de la destrucción.