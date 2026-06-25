Dos terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud dejan al menos 32 muertos y 700 heridos en Venezuela

Venezuela ha sido sacudida por un potente doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que ha provocado derrumbes de edificios, daños estructurales y la declaración del estado de emergencia en varias regiones del país. Los dos seísmos se registraron con apenas 39 segundos de diferencia y estuvieron seguidos por una veintena de réplicas, lo que ha agravado la situación en las zonas afectadas.

El epicentro se localizó en las inmediaciones del municipio de Montalbán, en el noroeste del país, a unos 300 kilómetros de Caracas. Aunque el foco sísmico se situó lejos de la capital, los efectos se han dejado sentir con fuerza en numerosas regiones, incluida la propia Caracas, donde se han registrado algunos de los daños más graves.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, compareció pocas horas después para anunciar la declaración del estado de emergencia. En una segunda declaración ha confirmado 32 fallecidos y más de 700 heridos. La mandataria confirmó el derrumbe de edificios en distintas parroquias y advirtió de que numerosas estructuras presentan daños severos y riesgo de colapso. Además, decretó la suspensión de las clases y pidió a los trabajadores sanitarios que se incorporen a sus puestos para reforzar la respuesta ante la emergencia.

Uno de los puntos más afectados ha sido el municipio caraqueño de Chacao. El vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, describió una situación "muy alarmante" en zonas como Los Palos Grandes y Altamira, donde varios edificios y viviendas se han desplomado. "Se nos han venido unos edificios y casas, se han desplomado", aseguró durante una comparecencia oficial.

Las consecuencias del terremoto también se extienden a los estados de Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Yaracuy, Lara y Mérida. Especial preocupación existe en La Guaira, donde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía ha sido cerrado debido a los graves daños sufridos en sus instalaciones.

Los equipos de emergencia trabajan desde primera hora entre los escombros de las zonas más afectadas mientras continúan las labores de evaluación de daños y búsqueda de posibles víctimas.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha advertido de que es probable que se registre un elevado número de víctimas y daños materiales, señalando que el desastre podría tener un alcance generalizado debido a la intensidad de los movimientos sísmicos y a la densidad de población de algunas de las áreas afectadas. Las próximas horas serán decisivas para determinar la magnitud real de una de las peores emergencias sísmicas que ha vivido Venezuela en los últimos años.