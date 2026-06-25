Las impactantes imágenes de una cámara de seguridad que grabó el terremoto de Venezuela

Durante esta noche, el norte de Venezuela ha sufrido dos seísmos, con una magnitud de entre 7,2 y 7,5, provocando la muerte de 32 personas hasta el momento. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, las muertes podrían estar entre 10.000 y 100.000 muertos en total.

Numerosos vídeos difundidos en redes sociales muestran evacuaciones masivas, edificios dañados y nubes de polvo tras el colapso parcial de algunas estructuras. Uno de ellos ha sido captado por esta cámara de seguridad, en Caracas.

La grabación muestra el momento exacto en que la tierra comienza a temblar, mientras objetos caen al suelo, los coches se balancean violentamente y las personas intentan ponerse a salvo en cuestión de segundos. Las imágenes reflejan la magnitud del desastre que ha dejado daños materiales de consideración y mantiene al país en estado de emergencia.

Un doble terremoto histórico

Venezuela ha sido golpeada por dos fuertes terremotos registrados con apenas unos minutos de diferencia. Diversos organismos internacionales situaron las magnitudes entre 7,2 y 7,5, en lo que los expertos han calificado como un inusual "doblete sísmico". El epicentro se localizó en la zona centro-norte del país y el temblor se sintió con fuerza en Caracas y otras regiones.

Las autoridades venezolanas decretaron el estado de emergencia tras evaluar los primeros daños causados por los terremotos. Entre las infraestructuras afectadas se encuentran edificios residenciales, carreteras y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que tuvo que suspender operaciones debido a desperfectos en sus instalaciones.

Además, varias zonas de Caracas registraron derrumbes y daños estructurales, mientras los equipos de rescate continúan trabajando para localizar posibles víctimas entre los escombros.

El vídeo que muestra el terror en segundos

La grabación de la cámara de seguridad se ha viralizado rápidamente porque permite observar con claridad el pánico y la estupefacción de las personas que sufrieron las consecuencias. En apenas unos segundos, los vehículos empiezan a balancearse y las personas reaccionan tratando de protegerse mientras las estructuras de los edificios vibran con intensidad.

Mientras el país intenta recuperar la normalidad, los equipos de emergencia siguen desplegados en las zonas más afectadas para evaluar daños, asistir a los damnificados y atender posibles incidencias derivadas de las réplicas. La situación continúa evolucionando y las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia en buena parte del territorio nacional.