Los primeros testimonios de venezolanos afectados por el terremoto: "La gente está muy angustiada por la situación"

Carlos Alsina ha conversado en Más de uno con varios de los afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han sacudido Venezuela durante la madrugada. La corresponsal de Onda Cero en el país, Gabriela García, se encuentra en una zona del este de Caracas donde al menos tres edificios han colapsado. Desde allí ha relatado las labores de búsqueda y rescate que continúan entre los escombros.

También ha informado de que el Gobierno de Delcy Rodríguez está coordinando la llegada de ayuda internacional procedente de Estados Unidos, México, Chile y otros países latinoamericanos. Por el momento, las autoridades han confirmado 32 fallecidos y más de 700 heridos, aunque las cifras podrían aumentar en las próximas horas a medida que avanzan las tareas de rescate.

La Guaria, zona más afectada

Entre los testimonios recogidos por el programa se encuentra el de Fabiana Soto, vecina de Caracas, que se ha mostrado "consternada e impactada" por un fenómeno al que los venezolanos no están acostumbrados. Ha explicado que tiene familiares en La Guaira, la región más afectada por el terremoto, quienes le han contado que están colaborando en el rescate de personas atrapadas bajo los escombros.

Soto ha relatado también cómo consiguieron sacar el cuerpo de un menor de entre los escombros que, sin embargo, "desafortunadamente no pudo sobrevivir". Según ha explicado, en esa zona la mayoría de los edificios han quedado derrumbados y además se han producido varios incendios. "Ha sido una catástrofe para la comunidad de mucho más nivel de lo que estamos viendo en Caracas", ha afirmado.

También ha intervenido María Guevara, otra de las afectadas por el seísmo. Ha contado que se encontraba en casa junto a su esposo y su padre viendo un partido de Brasil en el Mundial cuando comenzaron los temblores. "Empezamos a sentir movimientos, fueron unos segundos eternos", ha explicado.

Empezamos a sentir movimientos, fueron unos segundos eternos

Según su relato, durante el terremoto cayeron varios portarretratos dentro de la vivienda. Aunque su edificio ha sufrido daños, no ha llegado a colapsar. Aun así, ella y su familia han decidido pasar la noche en la calle por precaución, ya que no se sienten seguros regresando al interior.

Guevara ha señalado que los servicios de emergencia están centrando sus esfuerzos en las zonas donde sí se han producido derrumbes. Mientras tanto, su marido, que es médico, está colaborando en las labores de rescate y atendiendo a los heridos que lo necesitan.

En Más de uno también ha hablado Cristian Sousa, otro ciudadano venezolano que, como muchos otros, ha salido a buscar a familiares y conocidos entre los escombros. "La gente está muy angustiada por la situación", ha asegurado. Sousa ha descrito un paisaje marcado por edificios derruidos y por el intenso trabajo de bomberos y equipos de emergencias, que continúan buscando supervivientes entre los restos de las construcciones colapsadas