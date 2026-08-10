Colombia eleva a 111 los muertos por el terremoto de 7,4 y declara el "desastre nacional"

Colombia afronta las consecuencias de uno de los terremotos más graves de los últimos años después de que un seísmo de magnitud 7,4 sacudiera buena parte del país a las 07:34 horas de este lunes. El epicentro se localizó en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano.

El balance ofrecido durante la jornada por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, sitúa en 111 la cifra de fallecidos y en 87 la de heridos. Además, 1.575 viviendas han resultado afectadas y 37 han quedado completamente destruidas. Las autoridades contabilizan también 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos afectados, 17 centros comunitarios dañados, 18 vías averiadas y seis aeropuertos con daños.

Ante la magnitud de la catástrofe, el Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" y puso en marcha un dispositivo de emergencia para coordinar las labores de rescate, asistencia y evaluación de los daños.

El Chocó y el Eje Cafetero, entre las zonas más afectadas

El terremoto tuvo su epicentro en el Chocó, donde se registraron heridos y graves daños en edificaciones de Quibdó, la capital departamental. Sin embargo, el impacto se extendió por varios departamentos del centro y oeste de Colombia.

Risaralda se convirtió en una de las zonas con mayor número de víctimas, mientras que también se registraron fallecidos en el Valle del Cauca y el Chocó. Pereira y Manizales se encuentran entre las ciudades más afectadas. En la primera se contabilizaron inicialmente 18 muertos, mientras que en Manizales se confirmaron dos fallecidos y el colapso de entre 20 y 30 viviendas, además de daños en varias iglesias.

En Cali, el alcalde Alejandro Eder informó de al menos 20 estructuras colapsadas y personas atrapadas, mientras los organismos de socorro trabajaban para atender la emergencia.

El terremoto también afectó a las comunicaciones y al transporte. La Aeronáutica Civil informó inicialmente de daños en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, cuyas operaciones quedaron suspendidas mientras se evaluaba la seguridad de las instalaciones.

El Gobierno activa el dispositivo de emergencia

El presidente Abelardo de la Espriella, que había asumido el cargo apenas tres días antes, convocó un comité de emergencia y ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención a los damnificados.

"He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", afirmó el mandatario. De la Espriella aseguró además que el Estado estaba presente en las zonas afectadas y anunció su desplazamiento a Pereira, una de las ciudades más castigadas por el terremoto.

Las autoridades locales pidieron a la población mantener la calma y revisar posibles daños estructurales en los edificios para evitar nuevos accidentes ante la posibilidad de réplicas.

El terremoto reaviva el recuerdo de la tragedia de Armenia de 1999

La magnitud del seísmo ha llevado a recordar el terremoto que devastó Armenia y otras localidades de la zona cafetera el 25 de enero de 1999. Aquel desastre dejó 1.185 muertos, más de 8.500 heridos y decenas de miles de viviendas destruidas o inhabitables.

El terremoto de este lunes ha vuelto a afectar precisamente a departamentos como Quindío, Risaralda y Caldas, además del Valle del Cauca y el Chocó, aunque el balance actual se mantiene muy por debajo del registrado hace 27 años.

El terremoto también se sintió en Panamá, Ecuador y Venezuela

El movimiento sísmico no se limitó al territorio colombiano. En Panamá, varias zonas del este del país, incluidas áreas fronterizas con Colombia, registraron el temblor y se produjeron evacuaciones de edificios y hospitales. También se sintió en varias provincias de Ecuador, incluida Pichincha, cuya capital es Quito, y en los estados venezolanos de Táchira y Zulia. Las autoridades venezolanas no informaron inicialmente de víctimas ni de daños graves.

El volcán Puracé emite cenizas y obligó a cerrar un aeropuerto

La jornada de emergencia coincidió además con un incremento de la actividad del volcán Puracé, situado en el departamento del Cauca y en alerta naranja por riesgo de erupción. El volcán emitió ceniza y gases, lo que llevó a la Aeronáutica Civil a suspender temporalmente las operaciones en el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán por motivos de seguridad.

La comunidad internacional ofrece ayuda a Colombia

La tragedia provocó durante la jornada numerosos mensajes de solidaridad y ofrecimientos de ayuda internacional. La Unión Europea anunció la movilización de su servicio de satélites Copernicus para apoyar las operaciones de rescate. La ONU aseguró que está preparada para prestar asistencia a Colombia en lo que sea necesario.

El Salvador ofreció equipos de rescate, personal médico y paramédico e insumos, mientras Francia, Italia, Portugal, España y Cuba trasladaron sus condolencias y su solidaridad al pueblo colombiano. Estados Unidos también manifestó su disposición a apoyar al Gobierno y a la población afectada.

Desde España, el presidente Pedro Sánchez trasladó su "cariño y solidaridad" a Colombia. El Ministerio de Exteriores señaló que la Embajada y el Consulado General estaban plenamente activados y que, por el momento, no había constancia de españoles afectados.

También llegaron mensajes de apoyo desde distintos ámbitos políticos y sociales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, trasladó su apoyo a las víctimas y sus familias, mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lamentó las pérdidas humanas.