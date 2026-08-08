Muere Jorge Messi, padre y representante de Leo Messi, a los 68 años

Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, ha fallecido este viernes por la noche a los 68 años en Rosario, ciudad en la que estaba ingresado en un hospital atravesando una larga enfermedad, según expresaron este sábado a EFE fuentes cercanas a la familia del jugador.

La Liga Profesional de Fútbol, dependiente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), despidió a Jorge Messi con una foto suya en redes sociales junto a su hijo a la par del siguiente texto: "En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!".

El club Newell's Old Boys de Rosario, donde Messi inició su carrera, publicó un mensaje de despedida a través de redes sociales: "Fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini".

Figura fundamental en la carrera de Leo Messi

Fue una figura fundamental en la carrera de su hijo, con el que se trasladó a vivir a Barcelona en el año 2000, tras pasar por las categorías inferiores de Newell's, para que este pudiese jugar en el FC Barcelona, donde se mantuvo hasta 2021. Ejerció como representante del actual futbolista del Inter Miami.

Empresario y representante, Jorge Messi estaba casado con Celia Cuccittini, con la que tuvo cuatro hijos: Leo, Rodrigo, Matías y María Sol.

Se ausentó de los partidos que jugó Argentina durante el Mundial

Su ausencia en los partidos de la selección de Argentina durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y las lágrimas de su hijo al anotar en el primer partido de la albiceleste suscitaron los rumores y algunos medios, de hecho, informaron en su momento de su fallecimiento, pero el entorno del jugador lo negó en un comunicado:

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", informó entonces la familia, que lamentó la falta de "sensibilidad, respeto y escrúpulos" con la que algunas personas trataron la situación.