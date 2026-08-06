El Barça se mete de lleno en la pelea por Rodri, pero todo está por decidir: el Madrid no lo da por perdido, reaccionará y tiene 'solución' para su ficha

Lo de Rodri Hernández promete ser el auténtico culebrón del mercado de fichajes de este verano. El centrocampista español parecía encontrarse muy cerca de incorporarse al Real Madrid, aunque el asunto ha dado un nuevo giro, especialmente al meterse de lleno en la pelea el Barcelona.

Como informa Alberto Pereiro, el Real Madrid tiene una ficha libre en el primer equipo, que iría destinada en un principio para Yan Diomande, que llega este mismo jueves a la capital y cuyo anuncio se hará oficial en breve.

Rodri espera a que el Madrid haga ficha desde hace tiempo. Mientras tanto, Real Madrid y Manchester City negociaban el traspaso del centrocampista español por una cifra entre 60 y 70 millones de euros, aunque el paso del tiempo ha ido mermando la capacidad de espera del propio Rodri y el City: cansado de esperar, las partes han decidido escuchar más ofertas. Y ahí ha llegado el Barcelona, por unas cifras similares por las que se hablaba en la operación.

El Madrid reaccionará por Rodri ante el interés del Barça: Mou, obsesionado con el español

No obstante, como informa Alberto Pereiro, se prevé una reacción del Real Madrid. La pelea por el fichaje del español continúa mientras en el club blanco no dan nada por perdido, siendo José Mourinho una de las personas más insistentes con la llegada de Rodri. El técnico portugués sigue muy de cerca la operación y es uno de sus mayores deseos que llegue a buen puerto y el centrocampista se convierta en nuevo jugador del Madrid.

Mientras, el club blanco espera solucionar el problema de las fichas con una resolución similar a la que buscó el pasado año con la llegada de Franco Mastantuono. Se trata de incorporar a Yan Diomande con ficha del Castilla y dejar así el hueco libre en la primera plantilla para Rodri.

Diomande firmará por seis años y acuerdo por Vinicius

El fichaje de Yan Diomande, que se hará oficial en pocas horas, traerá al flamante y nuevo atacante al equipo de Chamartín por las próximas seis temporadas. En lo que respecta a Vinicius, también hay acuerdo: el brasileño firmará por cuatro años más con subida de sueldo y modificación del tanto por cierto cifrado para los derechos de imagen.