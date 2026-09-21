Davinchi, jugador del Getafe, estalla contra Óscar Puente por la muerte de su padre: "Dimita ya, asesino"

El accidente ferroviario en Adamuz fue un antes y un después en la vida de 'Davinchi', jugador del Getafe C.F. El pasado 18 de enero, el futbolista de primera división vio como la vida de su padre se esfumaba tras el siniestro.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando el futbolista ha mostrado su rabia por lo sucedido. En una historia publicada en Instagram, el joven lateral madrileño ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, señalándole como uno de los responsables del accidente.

En su mensaje, 'Davinchi' carga contra el ministro y afirma "querer justicia" tras el trágico suceso. Asimismo, ha aprovechado su escrito para dirigirse a Puente exigiéndole responsabilidades.

El mensaje de Davinchi en redes

"Ocho meses ya de aquél fatídico accidente para tantas familias y aún no se hace justicia. No nos vale ni el dinero ni las palabras vacías, sin consecuencias reales. Queremos justicia. Asumid ya de una vez los numerosos errores que habéis cometido y las familias que habéis destrozado. Perder a un padre no lo va a reparar nada, dimita ya asesino Oscar Puente", escribía el jugador del Getafe en sus historias de Instagram, acompañado de una foto junto a su padre.

Davinchi carga contra Óscar Puente, ministro de Transportes | Instagram

El lateral aprovechó la oportunidad de despedirse a los pocos días de lo ocurrido en Adamuz: "Sé que el Señor de las Penas y la Virgen del Amor te tienen a su lado y juntos me guiaréis durante toda mi vida. Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías; siempre felices y hacia delante. Todo lo que haga en esta vida siempre será por el lucero más grande que tengo en el cielo. Como me dijeron una vez ‘Cuando el camino se hace duro, solo los duros hacen el camino’, tú fuiste siempre un luchador y me lo enseñaste desde el primer momento. Ese es el mayor acto de amor que puedo hacer por ti, demostrar que puedo con todo y que nunca me rendiré. Te amo, papá", se podía leer en su mensaje.

'Davinchi' se ha mantenido al margen desde entonces, pero ha aprovechado que se cumplían ocho meses para cargar contra Puente y su gestión. Ahora es turno de la justicia de dictaminar qué responsabilidades deben exigirse.

La investigación judicial se instruye en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro (Córdoba). No obstante, el proceso se encuentra aún en fase de instrucción y peritaje técnico, y se espera que el informe no esté redactado hasta pasado el primer trimestre de 2027.