Las redes estallan tras confirmarse el fichaje de Diomande por el Real Madrid: "Queremos a Rodri"

Son horas de mucho movimiento en el Real Madrid. El club blanco ha anunciado hace escasos minutos el fichaje de Yan Diomande procedente del RB Leipzig por un total de 130 millones de euros, convirtiéndose así en el fichaje más caro de la historia del club.

El futbolista, que ha sido una de las grandes revelaciones del año en la entidad alemana, quedará vinculado a la entidad madridista para los próximos siete años. De esta forma, Mourinho obtiene para su plantilla una de las perlas más deseadas del mercado, después de anotar 13 goles y dar nueve asistencias en su exequipo.

Sin embargo, a pesar de la incorporación y el esfuerzo económico del club, las redes del conjunto blanco se han llenado de críticas tras el anuncio oficial. Y es que muchos aficionados consideran que el traspaso más importante sería el de Rodri Hernández, que en las últimas semanas ha estado en el radar del Real Madrid pero se desconoce el estado de las negociaciones.

Los aficionados protestan tras el fichaje de Diomande

El anuncio de Yan Diomande como nuevo futbolista del Real Madrid ha desatado todo tipo de comentarios en la publicación realizada en redes. Pese a la importancia del futbolista costamarfileño, muchos han criticado que el club no haya cerrado aún el traspaso de Rodri, un jugador que para muchos puede ser capital.

"Me da igual. Al que queremos es a otro. Fichad a Rodri" o "Le queremos a él. Fichadlo YA" son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales, haciendo alusión al centrocampista del Manchester City. Rodri, que ha completado un Mundial excelso con la selección española, ha atraído la atención de los aficionados madridistas, que llevan pidiendo el fichaje desde que acabó el torneo.

Las quejas de los aficionados del Real Madrid por el no fichaje de Rodri | Onda Cero

El fichaje de Rodri se enfría

El enfado de los madridista llega en un momento en el que parece que el F.C. Barcelona habría entrado de lleno en la negociación por el jugador español. Según diversos medios, los azulgranas habrían obtenido el "sí" de Rodri para jugar en el Barça la próxima temporada, y ahora solo quedaría el acuerdo entre clubes.

Todo ha cambiado en las últimas horas, puesto que el propio Hansi Flick, técnico blaugrana, habría llamado al futbolista para convencerle en su decisión. No obstante, ahora todo queda en manos del Real Madrid para decidir si quiere apretar por el jugador o, de lo contrario, dejar que se marche al máximo rival.