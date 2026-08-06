El Real Madrid cierra el traspaso de Yan Diomande: el fichaje más caro de la historia del club

El Real Madrid ha hecho oficial el traspaso del extremo derecho costamarfileño Yan Diomande, procedente del RB Leipzig. Tras alcanzar un acuerdo con el jugador en los últimos días, el club blanco ha cerrado el fichaje con el equipo alemán por 130 millones de euros.

De esta manera, Diomande se convierte en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, por encima de Jude Bellingham (127 millones de euros). El futbolista de 19 años quedará vinculado a la entidad madridista para los próximos siete años, es decir, hasta el 30 de junio 2033, tal y como ha informado Alberto Pereiro en Onda Cero.

Golpe de autoridad de los blancos, que ponen patas arriba el mercado de fichajes con un traspaso de muchos quilates. Y es que Yan Diomande ha sido una de las grandes sensaciones de la pasada temporada con el club alemán, dejando grandes destellos. Es por ello que multitud de clubes se han interesado en este mercado de verano, pero el jugador tenía claro desde el primer momento su destino.

El Real Madrid cierra el traspado de Yan Diomande

Las cifras de Diomande

A pesar de reincorporarse a los entrenamientos del RB Leipzig, el costamarfileño ha acabado firmando con el Real Madrid en una semana donde las negociaciones han estado presentes en todo momento. Desde las oficinas del Real Madrid tenían decidido el fichaje, aunque faltaban algunos flecos que determinar con los alemanes.

En total, el Leipzig se embolsa 130 millones de euros después de hacerse con sus servicios hace tan solo un año procedente del Leganés. En aquel mercado, el equipo alemán pagó 20 millones, por lo que su revalorización ha sido notable. Con este fichaje ya son seis los refuerzos que obtiene Mourinho para la próxima campaña.

Se suma así a los fichajes de Bernardo Silva, Dumfries, Konaté, Cucurella y el delantero Carlos Espí.

Llega el turno de Rodri

Una vez cerrada la operación, el Real Madrid centrará todos sus esfuerzos en la firma de Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City. Todo en medio de una semana donde se ha vinculado al jugador español con el F.C.Barcelona, que habría entrado en las negociaciones de última hora.

Rodri sería la última demanda de Mourinho para su Real Madrid, aunque el culebrón parece que va para largo.