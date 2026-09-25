Los miembros de La Cultureta de Alsina opinan sobre 'La bola negra': "Es la película grande más grande que se ha hecho en España"

La bola negra llega a los cines este viernes. La película de Los Javis se estrena entre una gran expectación al haber tenido un éxito sin precedentes en Cannes y en otros grandes foros del cine. El filme también representará a España en los Oscar de 2027, una gala en la que se espera una notable presencia de La bola negra incluso con la posibilidad de alcanzar nominaciones en otras categorías que no sean la de Mejor Película Internacional.

La película está inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca y muestra la vida entrelazada de tres hombres homosexuales en tres momentos históricos distintos. Con motivo del estreno, La Cultureta de Alsina analiza y reflexiona sobre el filme.

La opinión de La Cultureta sobre La bola negra

Guillermo Altares cree que es "maravillosa" y no se parece a ninguna otra película: "Ser irregular forma parte de una gran película, para mí también demuestra la huella que sigue teniendo Lorca. Me alegro tanto que una peli así agote entradas, que la gente haya reservado entradas hace 15 días como si fuera un concierto de Taylor Swift, que me alegro".

"Lola Dueñas 1 - Glenn Close 0. Ella está ridícula, te traes a una gran estrella americana para hacer el ridículo y luego disiento de la parte en la que sale Lorca, no me gusta esa voz, no hay registros de la voz de Lorca", afirma Rosa Belmonte.

Por otro lado, Nacho Vigalondo señala que no esperábamos ver una película bélica de este tamaño: "Los Javis han sabido romper los límites del tamaño de los proyectos que han hecho y aquí lo han vuelto a hacer. Es la película grande más grande que se ha hecho en España".

Una mirada que comparte Sergio del Molino, quien cree que La bola negra supone "una forma de acercarte al mundo de Lorca y la Guerra Civil como nunca habíamos visto": "No ha tenido un buen recorrido lo lorquiano dentro del cine y Los Javis acercan con su mundo, su verso, con su dramaturgia, la interpretan muy bien. Por eso, siendo una película fantástica en todos los sentidos, estoy de acuerdo con la propia presencia de Lorca. Una película que habla de la ausencia se malogra un pelín cuando aparece algo que inunda la película. Es una objeción menor que tiene que ver con una película muy ambiciosa que tiene que generar discusión".