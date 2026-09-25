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Los miembros de La Cultureta de Alsina opinan sobre 'La bola negra': "Es la película grande más grande que se ha hecho en España"

Rubén Amón, Rosa Belmonte, Sergio del Molino, Guillermo Altares y Nacho Vigalondo comentan con Carlos Alsina sus impresiones sobre el film seleccionado para representar a España en los Oscar y que está cosechando tan buenas críticas.

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Antonio J. Mora

Madrid |

Imagen de La bola negra, película de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

La bola negra llega a los cines este viernes. La película de Los Javis se estrena entre una gran expectación al haber tenido un éxito sin precedentes en Cannes y en otros grandes foros del cine. El filme también representará a España en los Oscar de 2027, una gala en la que se espera una notable presencia de La bola negra incluso con la posibilidad de alcanzar nominaciones en otras categorías que no sean la de Mejor Película Internacional.

La película está inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca y muestra la vida entrelazada de tres hombres homosexuales en tres momentos históricos distintos. Con motivo del estreno, La Cultureta de Alsina analiza y reflexiona sobre el filme.

La opinión de La Cultureta sobre La bola negra

Guillermo Altares cree que es "maravillosa" y no se parece a ninguna otra película: "Ser irregular forma parte de una gran película, para mí también demuestra la huella que sigue teniendo Lorca. Me alegro tanto que una peli así agote entradas, que la gente haya reservado entradas hace 15 días como si fuera un concierto de Taylor Swift, que me alegro".

"Lola Dueñas 1 - Glenn Close 0. Ella está ridícula, te traes a una gran estrella americana para hacer el ridículo y luego disiento de la parte en la que sale Lorca, no me gusta esa voz, no hay registros de la voz de Lorca", afirma Rosa Belmonte.

Por otro lado, Nacho Vigalondo señala que no esperábamos ver una película bélica de este tamaño: "Los Javis han sabido romper los límites del tamaño de los proyectos que han hecho y aquí lo han vuelto a hacer. Es la película grande más grande que se ha hecho en España".

Una mirada que comparte Sergio del Molino, quien cree que La bola negra supone "una forma de acercarte al mundo de Lorca y la Guerra Civil como nunca habíamos visto": "No ha tenido un buen recorrido lo lorquiano dentro del cine y Los Javis acercan con su mundo, su verso, con su dramaturgia, la interpretan muy bien. Por eso, siendo una película fantástica en todos los sentidos, estoy de acuerdo con la propia presencia de Lorca. Una película que habla de la ausencia se malogra un pelín cuando aparece algo que inunda la película. Es una objeción menor que tiene que ver con una película muy ambiciosa que tiene que generar discusión".

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"Una forma de acercarte a Lorca como nunca habíamos visto"

Sergio del Molino cree que La bola negra supone "una forma de acercarte al mundo de Lorca y la guerra civil como nunca habíamos visto": "No ha tenido un buen recorrido lo lorquiano dentro del cine y Los Javis acercan con su mundo, su verso, con su dramaturgia, la interpretan muy bien. Por eso, siendo una película fantástica en todos los sentidos, estoy de acuerdo con la propia presencia de Lorca. Una película que habla de la ausencia se malogra un pelín cuando aparece algo que inunda la película. Es una objeción menor que tiene que ver con una película muy ambicioso que tiene que generar discusión".

"La película grande más grande que se ha hecho en España"

Vigalondo señala que no esperábamos ver una película bélica de este tamaño: "Los Javis han sabido romper los límites del tamaño de los proyectos que han hecho y aquí lo han vuelto a hacer. Es la película grande más grande que se ha hecho en España".

"Lola Dueñas 1-0 Glenn Close"

"Lola dueñas 1 - Glenn Close 0. Ella está ridícula, te traes a una gran estrella americana para hacer el ridículo y luego disiento de la parte en la que sale Lorca, no me gusta esa voz, no hay registros de la voz de Lorca", afirma Rosa Belmonte.

¿Qué opinan los culturetas de La bola negra?

Guillermo Altares cree que es "maravillosa" y no se parece a ninguna otra película: "Ser irregular forma parte de una gran película, para mí también demuestra la huella que sigue teniendo Lorca. Me alegro tanto que una peli así agote entradas, que la gente haya reservado entradas hace 15 días, me alegro".

Recuerdo a Marcos Ordóñez

El crítico de teatro Marcos Ordóñez murió esta semana y La Cultureta ha querido tener un recuerdo para el también profesor y escritor español.

Los culturetas han visto La bola negra

Casi todos los culturetas han visto ya La bola negra, salvo Rubén Amón. Sergio del Molino y Guillermo Altares la vieron incluso juntos en la sala de cine.

Woody Allen, ya en Madrid

El conocido cineasta ya se encuentra en Madrid para grabar su próxima película a partir del 5 de octubre. Allen está localizando en la capital.

Más sobre la lista de las mejores series

Los culturetas siguen debatiendo sobre la lista de The New York Times, que pone en primer lugar a Breaking Bad, seguida de The Wire, Mad Men, Succession y Fleabag.

Comienza La cultureta

La Cultureta de Carlos Alsina comienza en Más de uno hablando del artículo de The New York Times con la lista de las 100 mejores series del siglo XXI.

Entre los cinco favoritos para nominación en categorías de Oscar

En Estados Unidos la laureada película de Los Javis podrá verse en cines a partir del 16 de octubre. El largometraje figura entre los cinco favoritos para lograr ser nominado en algunas de las principales categorías de Los Oscar: mejor película (cuarto puesto) y mejor director (cuarto puesto), además de mejor película internacional (primer puesto).

La bola negra se estrena este viernes

El film, dirigido por Javier Ambrosi y Javier Calvo, está inspirado en una obra inacabada de Federico García Lorca que muestra la vida entrelazada de tres hombres homosexuales en tres momentos históricos.

Era la película que más sonaba para representar a España en los Premios Oscar en una terna de candidatas que también ha incluido 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, y 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa. Finalmente, será La bola negra la que irá a los Oscar.

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