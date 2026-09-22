La emoción de Los Javis tras la introducción que ha hecho Alsina de 'La bola negra': "Nos has dejado temblando; estoy llorando"

Javier Ambrossi y Javier Calvo han presentado en Más de uno la película 'La bola negra' que se estrena este viernes en los cines de toda España en medio de una gran expectación generada por los éxitos que ha venido cosechando en los distintos festivales internacionales y por su elección para representar a nuestro país en Los Oscar.

Durante su entrevista con Carlos Alsina, ambos cineastas han relatado las historias que les motivaron a realizar esta película y han revelado cuáles han sido los momentos que más les han conmovido de todo el proceso, así como los momentos más complicados e impactantes del rodaje.

Al inicio de la conversación, Ambrossi y Calvo no han podido contener las lágrimas tras escuchar la introducción que ha hecho Alsina sobre la película. El presentador ha contado la historia del promotor teatral Cipriano Rivas Cheriff, que trabajó con Lorca en La Barraca, y cómo éste relató desde el exilio no sólo sus conversaciones con el genial poeta sino también la relación que tuvo con R.

R es Rafael Rodríguez Rapún, uno de los integrantes de la compañía La Barraca, que en 'La bola negra' interpreta Miguel Bernardeau y cuya historia motivó la película, según han explicado los propios directores.

"Lo has clavado"

Al finalizar su introducción, Ambrossi y Calvo se han quedado sin palabras y le han mostrado a Alsina su agradecimiento por recuperar esta historia para los oyentes. "Qué bonito, nos has dejado temblando", ha expresado Ambrossi; "Estoy llorando", aseguraba Calvo.

Alsina les ha recordado que conocían sobradamente estas historias, pero Ambrossi ha señalado que es "muy emocionante sentir que toda esa historia está conectada con nuestra historia, que creo que hay veces que se nos olvida, que el pasado está ligado al presente".

Javier Calvo, por su parte, ha admitido que han investigado mucho para hacer la película, pero que no había vuelto "a todas estas voces, al origen de por qué quisimos contar esto, que es precisamente todo lo que has contado, me emociona".

"Has tocado perfectamente lo que a nosotros nos motivó para escribir esta peli", ha apuntado emocionado Ambrossi, que ha añadido que, al escuchar a Alsina, "ha sido muy emocionante que la gente pueda descubrir el hecho real que hay detrás de la ficción".

"Lo has clavado", ha terminado diciendo Ambrossi.