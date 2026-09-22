La razón por la que Arturo Pérez-Reverte se ha indignado con el Gobierno: "Si nos presentáramos a un concurso de gilipollas...

La embajada de España en México ha anunciado en su cuenta de X unas jornadas gastronómicas que permitirán conocer los alimentos y bebidas de España a través de experiencias y promociones en distintos restaurantes y tiendas de Ciudad de México.

La iniciativa, que incluye degustaciones, menús especiales, maridajes o catas, aparentemente no plantea ningún problema, salvo por un detalle en el que ha reparado el escritor Arturo Pérez-Reverte y sobre el que ha mostrado su indignación.

El cartel que acompaña el anuncio de la embajada muestra una imagen que simula ser una copa de vino y junto a ella las siguientes palabras "Eat Spain Drink Spain". Son estas cuatro palabras en inglés las que han provocado el enfado de Arturo Pérez- Reverte, que no entiende por qué no escriben el lema de la campaña en español "ya que es en México".

"Alguien debería informar al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada de que ése es el idioma que hablamos allí y aquí", comenta el escritor en su cuenta de X en un mensaje en el que ha compartido la iniciativa.

Ahonda aún más en su crítica el escritor al añadir una observación con la que no deja lugar a dudas sobre la opinión que le merece la manera en la que el Gobierno está promocionando esta campaña: "Si nos presentáramos a un concurso de gilipollas, nos descalificarían por gilipollas".

No es la primera vez que Pérez- Reverte muestra su descontento con el uso del lenguaje. El pasado mes de agosto criticó el leguaje inclusivo utilizado en una retransmisión televisiva de atletismo y por extensión a la RAE, de la que es miembro, por su permisividad.

"'Atletas y atletos'. Con la complicidad de los medios (y el silencio de la RAE, que se lo traga todo), llegamos a un punto en el que la imbecilidad no tiene límites. Y cuando al fin 20.000 idiotas digan "atleto", la RAE dirá que está documentado y lo admitirá como válido", lamentó el académico en su comentario.

Otra ocasión en la que Reverte se mostró especialmente cabreado fue en octubre de 2025 cuando el congreso aprobó la proposición no de ley para regular el uso de la palabra cáncer. Su reacción en X fua clara: "Me va a regular el uso de las palabras su puta madre".