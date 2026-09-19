Carmen Machi recibe el Premio Nacional de Cinematografía y defiende el "universo femenino de la mujer madura"

La actriz Carmen Machi ha recibido el Premio Nacional de Cinematografía 2026 en San Sebastián y ha ensalzado el "universo femenino de la mujer madura" en su discurso de agradecimiento, en el que también ha confesado que es consciente de la "suerte" que ha tenido con una profesión que le ha brindado una vida "maravillosa". "He podido habitar mujeres con mundos muy diversos y muy interesantes que me han completado a mí como persona. Mujeres coherentes con vidas extraordinarias, fuertes, valientes, frágiles, inteligentes, analfabetas, y desde hace ya unos cuantos años, mujeres maduras. Doy fe", ha asegurado la actriz galardonada.

Machi ha recordado cómo nació su vocación, cuando veía "a escondidas" películas en blanco y negro y, tras quedar impactada por alguna escena, corría a su habitación para reproducir delante del espejo lo que acababa de ver y escuchar. "Nunca imaginé que aquel juego era un refugio para reducir mi inseguridad y mi timidez. Se convertiría en mi oficio y mi manera de vivir", ha explicado. La intérprete también ha puesto en valor el impacto que sus personajes han tenido en espectadores que se han acercado a ella para contarle cómo determinadas interpretaciones les han marcado o incluso les han ayudado.

Con todo ello, Machi ha aprovechado en su discurso para reivindicar el cine español y felicitar a Javier Ambrossi, Javier Calvo y todo el equipo de 'La bola negra', película seleccionada para representar a España en los Oscars.

Sus compañeros destacan su trayectoria

Algunos de sus compañeros, como Félix Sabroso, que ha trabajado con ella en la serie 'Furia' o en la película 'El tiempo de los monstruos', ha destacado la estrecha relación entre la forma de trabajar de Carmen Machi y su manera de entender la vida. Sabroso ha reivindicado la "conquista de la sencillez" de Machi, un trabajo que, según ha señalado, es "el resultado más perseguido y complicado de conseguir para cualquier creador". "Tu grandeza artística no prescinde de tu esfuerzo, aunque todos sabemos la entrega que te ha exigido", ha subrayado.

Y, por su parte, Paco León, ha confesado sentirse "muy privilegiado" de conocerla y de tenerla "como amiga y como referente". "Es un referente de todo. Ella es todo lo que es bueno", ha elogiado Paco León.