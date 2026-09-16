Cuándo se estrena 'La bola negra', la película de Los Javis que representará a España en Los Oscar

'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, representará a España en la carrera para ser nominada al Óscar a mejor película internacional en la 99 edición de los premios de Hollywood, ha anunciado este miércoles la Academia de Cine.

Este drama de época inspirado en una obra inacabada de Federico García Lorca que muestra la vida entrelazada de tres hombres homosexuales en tres momentos históricos, ganó el premio a mejor dirección en Cannes y era el filme que más sonaba en una terna de candidatas que también ha incluido 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, y 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

El encargado de leer el fallo de los académicos ha sido el cineasta Alejandro Amenábar, ganador en 2005 del Óscar a mejor película extranjera (categoría que actualmente se denomina mejor película internacional) por 'Mar adentro'.

Pero además, el largometraje de Javier Calvo y Javier Ambrossi (conocidos como 'los Javis') ya se ha metido en las quinielas para los próximos premios Óscar en varias categorías, según las predicciones de la revista especializada The Hollywood Reporter (THR).

Cuándo se estrena

El film se estrenará en las salas de cines españolas el próximo 25 de septiembre, por lo que todavía habrá que esperar unos días para verla. Después de su estreno en el cine se podrá ver en Movistar +, pero se desconoce de momento la fecha en la que estará disponible en esta plataforma.

En Estados Unidos la laureada película de Los Javis podrá verse en cines a partir del 16 de octubre.

El largometraje figura entre los cinco favoritos para lograr ser nominado en algunas de las principales categorías de Los Oscar: mejor película (cuarto puesto) y mejor director (cuarto puesto), además de mejor película internacional (primer puesto).

Ya el año pasado 'Sirat', de Oliver Laxe, la película que envió España, logró ser nominada tanto a mejor película internacional como a mejor sonido, aunque finalmente este drama en el que un padre busca a su hija en las 'raves' de Marruecos no obtuvo ninguna estatuilla.

En esta carrera hacia los premios más reconocidos del mundo del cine, cada país selecciona su película candidata. Después, la Academia de Hollywood publica una preselección o 'shortlist', que en los últimos años se anuncia en diciembre. Finalmente, las nominaciones definitivas suelen anunciarse en enero.

Las películas que participan en esta categoría de los Óscar han tenido que estrenarse en cines de su país entre el 1 de octubre de 2025 el 30 de septiembre de 2026.

"Vamos a vivir meses pegados a una maleta"

La elección de 'La bola negra' para representar a España en los Óscar a mejor película internacional ha sido recibida con emoción por sus directores, que son conscientes de que la campaña que comienza les obligará a "vivir meses pegados a una maleta".

En declaraciones a los periodistas en la Academia de Cine en una videoconferencia desde Toronto, donde la película ha sido recibida con una gran ovación en el Festival Internacional de Cine, los cineastas ha relatado que Netflix, responsable de su campaña para los premios de Hollywood, les ha advertido de que "va a ser duro".

"Somos conscientes de ello y lo vamos a hacer felices, ya no por tener las mayores nominaciones posibles, sino porque la película y su mensaje llegue lo más lejos posible", ha asegurado Calvo junto a Ambrossi y dos de sus protagonistas, Carlos González y Milo Quifes.