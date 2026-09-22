Los Javis, con Alsina: "Hicimos 'La bola negra' por el hecho real de las vidas inacabadas"

'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, representará a España en la carrera para ser nominada al Óscar a mejor película internacional en la 99 edición de los premios de Hollywood. De ello hablamos con Los Javis en Más de uno, donde un relato ha comenzado emocionando a nuestros invitados. "El pasado está ligado al presente. El texto lo hemos investigado durante la escritura, pero no había vuelto a ello, a todos estos recuerdos, y cuando acabas la película, todo se tiñe de otra cosa. Volver al origen de por qué quisimos contar esto, me emociona", ha dicho Javier Calvo.

"Has tocado lo que a nosotros nos motivó", le dice Ambrossi a Alsina, para después señalar que "cuando escribes una ficción sobre hechos reales, se te olvida que está basado en hechos reales, para acabar creyendo que es la verdad". "Es emocionante que la gente pueda descubrir el hecho real. Descubrir a los personajes, pero llegando a la verdad. La hicimos por el hecho real de las vidas inacabadas, de la gente que por mil motivos no ha podido satisfacer el deseo más importante que tenemos dentro, el de hacer caso a tu voz interior", ha contado Ambrossi sobre el filme que se estrena este viernes 25 de septiembre.

Un drama llamado a hacer historia

Este drama de época inspirado en una obra inacabada de Federico García Lorca que muestra la vida entrelazada de tres hombres homosexuales en tres momentos históricos, ganó el premio a mejor dirección en Cannes y está cosechando éxitos por todos los festivales de cine.

Los cineastas vienen de lograr el Premio del Público en el festival de Toronto y de ser aclamados por el público en el de San Sebastián. Ahora se enfrentan a unos meses de campaña en Estados Unidos para promocionar su película que en España se estrena el viernes 25 de septiembre.