Edu Pidal entrevista a Fabián Ruiz en Radioestadio Noche

Fabián Ruiz es el protagonista este miércoles de Radioestadio Noche, con Edu Pidal, donde protagoniza una entrevista en la que habla de su candidatura al Balón de Oro que muchos piden para él por haber sido el futbolista que más títulos ha ganado. El centrocampista sevillano ha sido importante tanto en la consecución de la Champions con el PSG como en la del Mundial con la selección española y no son pocos los que reclaman que se lleve este galardón.

Recién renovado con el PSG, Fabián recuerda en la entrevista sus inicios en la cantera del Betis, su llegada al Nápoles de la mano de Carlo Ancelotti y cómo gestionó su no convocatoria al Mundial 2022 con Luis Enrique de seleccionador, que ahora es su entrenador en el PSG.

El de Los Palacios recuerda, además, la historia de sacrificio de su madre cuando era niño para que pudiera cumplir su sueño de ser futbolista y cómo el Betis le ayudó.