Latorre, sobre las amenazas a la jueza por el hermano de Sánchez: "Quien quiso intimidarla, si no lo hizo en nombre del presidente, sí lo hizo para protegerle"

El titular de The New York Times que resume la cita es muy llamativo: ‘En la Casa Blanca de Trump, el dictador de China es bienvenido. Los medios americanos, algo menos’.

Es verdad, que mientras Trump se pelea con la Justicia para vetar a la CNN o a Político, agasaja al líder de uno de los regímenes más represivos del planeta, Xi Jing Ping con un despliegue deslumbrante de diplomacia espectáculo.

Aunque bien mirado quizás haya algo de coherencia en todo ello.

Xi también ha sido obsequioso con su anfitrión y le ha regalado dos entrañables osos panda para el zoo de Atlanta. Esto de la diplomacia del Oso Panda no es una idea original de Xi. Recuerden ustedes qué fue lo que se trajeron de su primera visita oficial a China los reyes Juan CArlos y Sofía. A Shao-Shao. Sí, hombre. La madre de Chu Lín. ¿No se acuerdan de Chu Lín? Fue el primer panda que nació en cautividad en Europa. En el Zoo de Madrid.

Estos son días de diplomacia espectáculo. También han hecho su show decenas de dirigentes que decidieron abandonar el plenario cuando hablaba sobre la tribuna Netanyahu, que mientras se iban…

El primer ministro de Israel les decía que si hay algún cobarde más que quiere abandonar la sala era el momento. Gustan mucho estos gestos de naciones tan ejemplares y con tantas lecciones que impartir como Omán, Somalia, Irán, Corea del Norte o Lesoto. Y dirán, hombre entre los 77 países, no todos son Omán… Bueno, no todos, lo que ocurre es que, desengañémonos, en la ONU hay más países como Lesoto que como Noruega.

La delegación española también abandonó el plenario. Pedro Sánchez disfruta mucho de esas citas internacionales, porque departe en inglés con líderes extranjeros y eso siempre es favorecedor, pero sobre todo porque eso le permite alejarse de la áspera realidad nacional. El problema es que el mundo se va haciendo más pequeño y uno puede informarse fácilmente de lo que ocurre en España viviendo en Nueva York. O en Boston.

Las palabras de Sánchez sobre la corrupción y el Gobierno en Harvard

Entre las citas que tenía previstas el presidente español se encontraba una charla con estudiantes en el prestigioso fórum John F. Kennedy de Harvard. Uno de ellos le ha sacado el tema de la corrupción citando los casos que afectan a su entorno familiar, al exfiscal general del Estado o al Gobierno y le ha preguntado qué piensa…de que muchos españoles le señalen a él sea uno de los responsables de esa corrupción en España.

Sánchez ha reconocido que, por supuesto, ha habido casos de corrupción y que hay que pedirle al Gobierno que responda. Como ha dicho que ha hecho él. El presidente, eso sí, ha sacado de ese grupo de causas vinculadas a la corrupción las relacionadas con su hermano y su mujer.

Ahora que hablábamos de Togo y Lesoto… es desde luego un salto para la ya no tan joven democracia española esta autoadjudicada prerrogativa del presidente, que en realidad es primer ministro, para dictar sentencias a placer, antes incluso de que se celebre el juicio, como en el caso de su mujer, o como tribunal de casación en el caso de su hermano.

Esperen un segundo porque Sánchez continúa…

Su esposa no ha sido juzgada aún… pero sí su hermano. Y ha condenado. Sobre este particular debería ser aún más prudente. Pero no solo por respeto a la sentencia. Porque si la juez que instruyó el caso de David Azagra se ha personado en la causa de las cloacas del PSOE fue porque parece que alguien le encargó a un clan de la droga y a un tipo que apodan El Gitano, que le explicarán despacito a la magistrada los rudimentos de la instrucción penal.

Y quien quiso intimidarla, si no lo hizo en nombre del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, sí lo hizo para protegerle y porque él mismo había propiciado ese clima con sus cartas, que alguno interpretó como una llamada a la acción.

El efecto del Caso Plus Ultra en el PSOE

En cualquier caso, entre los casos de verdadera corrupción que Sánchez reconoce no se encontraría al menos todavía el de Zapatero, cuyas joyas están deparando algunos de los momentos más asombrosos de la reciente historia de las excusas por la corrupción. Sánchez insiste en que no tendría ningún reparo en hacer un mitin con el expresidente en campaña electoral. Eso habrá que verlo, desde luego no parece que tengan la misma disposición los cargos municipales y autonómicos socialistas que se la juegan en los comicios locales.

Hoy cuenta Ainhoa Martínez en ABC que "El PSOE estalla por el vergonzoso origen de las joyas de Zapatero". Cuenta Ainhoa que los socialistas lamentan que Zapatero haya priorizado su estrategia judicial y haya ofrecido una versión tan sonrojante e instan a Sánchez a dejarle caer.

El estallido será una implosión. Desde luego fuera de Ferraz no se percibe el estallido. Lo que se oye y se aprecia es que no hay ningún reparo en naufragar en el ridículo con tal de defender a Zapatero y el exponente perfecto de esta falta de decoro ha sido en estas horas recientes Ángel Víctor Torres

Es un pasaje extraordinario. Para quedarse a vivir en él. Le faltó decir y qué pasa si nos regalan unos osos panda. Hombre cosas típicas… miren, hoy entrevistamos aquí al presidente de Galicia, Alfonso Rueda. Igual obsequia en sus viajes con una botella de licor café, que es muy típico. Pero también es muy típico el Taj Majhal y si te lo regalan, pues tienes que explicarlo.

Lo más divertido no es ni siquiera la comparación sino esa prevención del ministro cuando el periodista (fantástico), le dice "yo a usted no le veo aceptando esas joya"… y Ángel Víctor azorado… hombre no… ¿y por qué no, si es como lata de anchoas de las de Revilla?

Luego está el argumento de… eso hay regularlo… no mire, eso a está regulado… en una regulación muy prolija que se llame Código Penal. Claro, que está regulado. Si no José Luis Rodríguez Zapatero no tendría ningún problema. Pero parece que el juez sí cree que ocultar un incremento patrimonial de más de un millón de euros es algo que está regulado.

A ver si en realidad lo que quiso decir Ángel Víctor Torres es que había que legalizarlo, que es distinto. La verdad es que sorprende escuchar a un ministro diciendo estas cosas… y cuando uno recuerda que se trata del mando único encargado de la gestión de la crisis en Ceuta… más que sorprender… alarma.