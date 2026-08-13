El Gobierno defiende el mando único desplegado durante el eclipse: "Era razonable y ha permitido gestionarlo adecuadamente"

El Ministerio del Interior activó este lunes el Puesto de Mando Unificado (PMU) para dirigir y coordinar los dispositivos de seguridad para prever cualquier tipo de emergencia que pudiera afectar a los cientos de miles de personas que iban a movilizarse para observar el eclipse total solar en los territorios españoles.

Una vez terminado el eclipse y tras hacer balance del mismo, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha defendido la creación de ese mando único como algo "razonable" teniendo en cuenta el despliegue que se iba a producir en materia de movilidad con motivo del evento: "Estábamos en la necesidad de coordinar un espacio geográfico lo suficientemente amplio que agrupaba a un número de administraciones de distintos territorios que aconsejaba que hubiera un mecanismo de coordinación".

En una entrevista en Más de uno, Morán ha explicado que, más allá de las expectativas que había de que iba a generar una enorme movilidad de ciudadanos, existía también un conocimiento previo de la demanda de muchas personas que habían llegado a nuestro país desde otros para asistir al fenómeno: "Estábamos ante la necesidad de tener que coordinar la gestión de espacios de muy distintas características. No era solo un problema de tráfico, sino hacer frente a la afluencia de personas a espacios que no están diseñados para acoger a grandes cantidades de visitantes".

Por ello, ha considerado "razonable" su creación, que ha permitido una "respuesta en términos cívicos" y una adecuada gestión al conjunto de las administraciones implicadas.

Balance positivo tras el eclipse

El secretario de Estado de Medio Ambiente ha valorado como "razonablemente positivo" el cumplimiento de las normas establecidas durante el eclipse. Aunque hubo un gran desplazamiento y concentraciones de personas, "salvo cuestiones puntuales", se desarrolló la jornada con "tranquilidad" y, en último término, "las previsiones que había de poder disfrutar de un espectáculo natural se cumplieron".

En algunos casos, se produjeron problemas de desplazamientos masivos y hubo dificultades en la gestión del tráfico, pero se respetaron los puntos de visualización que se habían recomendado, lo que sirvió para "tener una llamada a la responsabilidad y concienciación de la ciudadanía para respetar los espacios en los cuales la intrusión de las personas en espacios naturales genera algunas dificultades o disfunciones". "Creo que la gente ha sido lo suficientemente cívica para reconocer que estamos en un país en el que la conciencia en materia de sostenibilidad recibe un aprobado alto", ha asegurado.

Incendios forestales

España continúa este jueves en nivel de riesgo "extremo" y "muy alto" de incendios forestales, algo que preocupaba mucho durante el eclipse a los operativos que ya se encontraban interviniendo en los fuegos de Niebla (Huelva) y de Las Peñas de Riglos (Huesca): "Teníamos una preocupación de que en un escenario de riesgo extremo para los incendios, un volumen de movilidad como la que se produjo (para el eclipse) pudiera inducir a la generación de nuevos incendios sometiendo a los operativos a una situación de estrés difícil de gestionar y que la capacidad de los medios empezara a verse superada".

Pero, ¿qué ha pasado para que estemos en el peor año en materia de incendios? ¿Ha fallado la prevención o es un conjunto de elementos? Morán ha explicado que siempre tendemos a intentar encontrar una explicación sencilla a una realidad que es muy compleja y la de los fenómenos extremos como los incendios responde a "casuísticas distintas", pero sí que hay un fenómeno que coincide en la mayoría de los incendios: el factor humano.

Y no es algo que se esté viviendo solo en España, porque en Francia o Italia también han tenido que enfrentarse a grandes fuegos: "La ciencia dice que el Mediterráneo es un punto caliente con respecto al impacto del cambio climático y eso se traduce en situaciones de esta tipología", ha asegurado Morán. Pero no solamente es Europa, ya que cruzando el Atlántico, Canadá o Estados Unidos también sufren los mismos problemas o, cuando cambian las estaciones, Chile o Argentina.