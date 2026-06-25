El vídeo que muestra el miedo y el caos en el aeropuerto de Maiquetia de Venezuela en el momento del terremoto: "Todo quedó destrozado"

Un potente doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 ha sacudido Venezuela, provocando derrumbes de edificios, daños estructurales y la declaración del estado de emergencia en varias regiones del país.

Los dos terremotos ocurrieron con tan solo 39 segundos de diferencia y fueron seguidos por unas veinte réplicas, lo que ha empeorado la situación en las zonas afectadas. De momento, son 32 los fallecidos confirmados, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) considera que las víctimas mortales pueden ascender a 100.000 personas.

El epicentro fue localizado en el municipio de Montalbán, al noroeste del país, aproximadamente a unos 300 kilómetros de Caracas. Aunque quedó lejos de la capital, los efectos se han sentido con fuerza en muchas regiones, incluso en la propia Caracas, donde se han registrado algunos de los daños más graves.

Una de las imágenes más impactantes se ha captado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, una de las principales puertas de entrada aérea de Venezuela. Decenas de pasajeros vivieron momentos de angustia cuando las instalaciones comenzaron a temblar violentamente y parte de la infraestructura sufrió daños mientras cientos de personas intentaban ponerse a salvo.

El caos en el aeropuerto

Entre las grabaciones que se han viralizado destaca una captada desde el interior de la terminal, donde puede verse a los pasajeros corriendo mientras parte del techo se desprende y caen escombros sobre algunas zonas del edificio. Las imágenes reflejan la tensión de unos segundos que muchos de los presentes describen como los más angustiosos de sus vidas.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el sismo sorprendió a viajeros que se encontraban en las terminales de salida y llegada. En cuestión de segundos, los paneles informativos comenzaron a balancearse, las luces parpadearon y algunas zonas quedaron a oscuras tras registrarse cortes eléctricos. El ruido provocado por el movimiento de la estructura generó escenas de confusión y carreras hacia las áreas abiertas del aeropuerto.

Los vídeos grabados por testigos muestran a decenas de personas abandonando las zonas de espera mientras intentaban protegerse de la caída de fragmentos del techo. En algunas áreas de la terminal se produjeron desprendimientos que obligaron a evacuar rápidamente a pasajeros y trabajadores aeroportuarios.

Según diversos testimonios recogidos por medios locales e internacionales, el temblor fue tan intenso que muchos viajeros pensaron inicialmente que se trataba de una explosión o de un fallo estructural grave dentro del edificio. La situación se complicó aún más cuando comenzaron a sentirse las primeras réplicas.

Tras una primera evaluación, las autoridades confirmaron daños importantes en distintas áreas del aeropuerto, incluidos sectores de la terminal y algunas pasarelas de conexión.

Las imágenes posteriores al terremoto muestran restos de materiales esparcidos por el suelo, techos parcialmente colapsados y zonas acordonadas por los equipos de emergencia. El aeropuerto, situado en el estado La Guaira, figura entre las infraestructuras más afectadas por el doble terremoto que golpeó Venezuela.

Más vídeos que resumen el horror vivido

Imágenes de los estragos causados por el terremoto de Venezuela. / REUTERS

Mientras continúan las inspecciones y las labores de evaluación de daños, las autoridades mantienen restringidas las operaciones en Maiquetía. Los equipos de emergencia trabajan desde primera hora entre los escombros de las zonas más afectadas mientras se siguen evaluando los daños y se buscan posibles víctimas.