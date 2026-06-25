Fallece en el terremoto de Venezuela Alazne Solabarrieta, nieta de un exalcalde de Ondarroa exiliado

Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascencencia vasca, ha fallecido en el terremoto registrado en el barrio caraqueño de San Bernardino.

Alazne Solabarrieta, era nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Bizaia) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse a Venezuela. Allí nació Alazne, prima de María Esther Solabarrieta, ex directora de Aguas del Gobierno Vasco y ex diputada Foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Bizkaia. Además, es la mujer del que fuera diputado y senador del PNV Iñaki Anasagasti. La fallecida tiene dos hijos, Alazne e Ilargi.

El Ejecutivo, en un comunicado, ha destacado que, desde el conocimiento del "trágico suceso", el terremoto de ayer a las 18.00 horas, la Secretaría General de Acción Exterior y Euskadi Global trabaja con ciudadanos y ciudadanas de origen vasco "sobre el terreno en Venezuela, con la comunidad venezolana en Euskadi y también con el consulado en Bilbao, a fin de recabar la máxima información posible acerca del estado de situación actual y efectos del terremoto".

De esta forma, recuerda a familiares y personas allegadas que lo necesiten "que se encuentran abiertos todos los cauces de ayuda posible para tratar de tener noticias de sus familiares". "Todo nuestro apoyo y solidaridad de Euskadi al pueblo venezolano", ha subrayado el Gobierno Vasco.

Esta misma mañana, familiares de Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascendencia vasca, han confirmado su fallecimiento en el barrio caraqueño de San Bernardino a causa del terremoto. Su marido, Koldo Olalde, que se encontraba con ella, ha sobrevivido y ha sido rescatado.

Solabarrieta, era nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Bizaia) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse a Venezuela.