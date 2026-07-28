El Gobierno Vasco lanza una campaña informativa para promover una observación segura del eclipse total de Sol

Se trata de un fenómeno astronómico excepcional que previsiblemente despertará un gran interés social y atraerá a un importante número de personas a distintos puntos del territorio para contemplarlo. Ante esta circunstancia, el Gobierno Vasco quiere recordar que observar el Sol sin la protección adecuada puede provocar "lesiones oculares graves e irreversibles", por lo que resulta imprescindible seguir las recomendaciones de seguridad.

La campaña ha sido impulsada por el Gobierno Vasco con la participación de los departamentos de Ciencia, Universidades e Innovación, Seguridad y Salud, y tiene como finalidad informar a la población sobre las medidas de autoprotección necesarias para disfrutar del eclipse con todas las garantías.

Bajo el lema 'El mejor lugar para ver el eclipse es donde estás tú', la campaña hace un llamamiento a observar el eclipse de forma segura mediante dos recomendaciones principales: utilizar siempre gafas homologadas para la observación solar y evitar desplazamientos innecesarios, eligiendo un lugar cercano desde el que contemplar el fenómeno.

El Gobierno Vasco recuerda que la única forma segura de observar el eclipse es utilizar gafas específicamente diseñadas para la observación solar y certificadas conforme a la norma ISO 12312-2. Asimismo, insiste en que nunca debe mirarse directamente al Sol sin protección adecuada ni utilizar métodos improvisados como gafas de sol, radiografías, cristales ahumados o negativos fotográficos, ya que "no protegen frente a la radiación solar y pueden provocar daños irreversibles en la retina".

Además, recuerda que las gafas homologadas están diseñadas para observaciones breves y que, incluso con ellas, no se recomienda mirar al Sol durante más de 45 segundos seguidos, alternando la observación con breves descansos. Asimismo, aconseja revisar el buen estado de las gafas antes de utilizarlas y no emplear prismáticos, telescopios o cámaras si no disponen de filtros solares certificados.

En relación con los desplazamientos, la campaña recomienda contemplar el eclipse desde "un punto cercano para evitar desplazamientos innecesarios que puedan incrementar la intensidad del tráfico y la concentración de personas". En caso de desplazarse, se recomienda planificar el viaje con antelación, llegar con tiempo suficiente, escalonar el regreso y seguir en todo momento las indicaciones de la Ertzaintza y del resto de autoridades.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

La campaña se difundirá hasta el próximo 12 de agosto, día en el que tendrá lugar el eclipse, a través de televisión, radio, medios digitales y redes sociales, con el objetivo de hacer llegar estas recomendaciones al mayor número posible de personas antes del fenómeno.

De cara al 12 de agosto, el Gobierno Vasco recuerda, además, la importancia de protegerse del calor y de la exposición prolongada al sol mediante el uso de crema solar, gorra o sombrero y una adecuada hidratación, especialmente en el caso de niños, niñas, personas mayores y otros colectivos vulnerables. Asimismo, aconseja consultar la predicción meteorológica de Euskalmet antes del eclipse para conocer las condiciones de observación.

Toda la información práctica y divulgativa sobre el eclipse, las medidas de seguridad, las recomendaciones para la observación y otros contenidos de interés está disponible en la web eklipse.euskadi.eus, la web habilitada por el Gobierno Vasco para informar a la ciudadanía sobre este acontecimiento astronómico excepcional.