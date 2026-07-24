Comienza el "gran corte" del servicio ferroviario en Gipuzkoa

Según ha detallado Renfe, entre mañana y el 18 de octubre quedará interrumpida la circulación entre las estaciones de Irun y Hernani. No obstante, durante seis semanas, del 7 de septiembre al 16 de octubre, volverán a circular trenes por toda la línea Irun-Brinkola de lunes a viernes entre las 4.30 y las 17.30 horas. Fuera de esa franja horaria, el servicio se prestará de forma combinada mediante tren y autobús.

Además se interrumpirá el tráfico entre Beasain y Brinkola por trabajos de Adif, mientras que entre Zegama y Brinkola habrá cortes en dos periodos: en primer lugar del 14 al 20 de agosto y, posteriormente, entre el 24 y el 29 de agosto.

Renfe habilitará un servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones, en los dos sentidos, con paradas en Hernani, Donostia, Gros, Ategorrieta, Intxaurrondo, Herrera, Pasaia, Lezo-Errenteria, Ventas de Irun e Irun.

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