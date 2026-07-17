Euskadi enviará cartas a 20.000 pacientes en tratamiento prolongado de benzodiacepinas que podrían reducir la dosis

El Departamento de Salud del Gobierno vasco enviará una carta personalizada, denominada 'Benzocarta', a casi 20.000 pacientes en tratamiento de benzodiacepinas que podrían "beneficiarse de una reducción progresiva o retirada" del medicamento para el insomnio. La carta se acompaña de materiales informativos con recomendaciones prácticas para disminuir la medicación "de manera gradual y segura", además de información sobre hábitos saludables de sueño.

La iniciativa se enmarca en la estrategia para el uso adecuado de benzodiacepinas en Euskadi, cuyo consumo es especialmente elevado en personas mayores y mujeres. Cerca de cuatro de cada diez mujeres mayores de 70 años cuentan con una prescripción activa de benzodiacepinas.

"Los riesgos asociados al uso prolongado incluyen dependencia, tolerancia, pérdida progresiva de eficacia, somnolencia, alteraciones cognitivas, problemas de memoria y aumento del riesgo de caídas, fracturas y accidentes", ha enumerado el director de Farmacia, para destacar que estos se acentúan en personas de edad avanzada.

En ese escenario, la 'benzocarta' pretende no solo una reducción del consumo en aquellos casos adecuados, sino "impulsar un cambio cultural en torno al uso de las benzodiacepinas, promoviendo una mayor concienciación entre ciudadanía y profesionales".