Euskadi quiere reducir el consumo de benzodiacepinas

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han lanzado la ‘Estrategia para el Uso Adecuado de Benzodiacepinas’. Y es que han constatado que, a partir de los 65 años, una de cada tres mujeres son consumidoras diarias de psicofármacos y el 40,3 % tiene una prescripción activa (frente al 20,8 % de los hombres). Además, en muchos casos se supera con creces el tiempo recomendado: cuatro semanas en casos de insomnio o doce en los de ansiedad. Prolongar los plazos genera tolerancia, dependencia y aumenta el riesgo de efectos adversos graves como caídas, fracturas, accidentes de tráfico y deterioro cognitivo, como ha explicado el consejero vasco de salud.

Entre estas personas con mayor prevalencia de consumo, se promoverá el bienestar emocional y la educación en higiene de sueño. Además, se trabajará para identificar los malestares de manera precoz y evitar así que se conviertan en situaciones patológicas. ¿Cómo? Según Alberto Martínez, en el despliegue de psicólogos para los centros de salud, se ha tenido en cuenta donde más psicofármacos se recetan.

El consejero ha abogado revisar el uso crónico de estos medicamentos, y los profesionales preguntarán de forma sistemática por el consumo de alcohol antes de prescribir psicofármacos para vigilar la posible combinación de ambas sustancias.

"Queremos que la ciudadanía esté informada de que existen medidas no farmacológicas más efectivas a largo plazo que un fármaco", destacan desde el Departamento de Salud.