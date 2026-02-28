Los vídeos de las calles de Teherán tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán

Estados Unidos e Israel han atacado Irán en una operación conjunta sin precedentes. Tras el ultimátum lanzado por Donald Trump el pasado 19 de febrero, en el que daba un plazo de 10 días para alcanzar un acuerdo nuclear, la decisión ha sido pasar a la acción. En las últimas semanas, EEUU había enviado a Irán el mayor despliegue militar desde el ataque a Irak.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, que ha llamado a la operación "El León Rugiente", ha informado de que se trata de un "ataque preventivo", mientras que Trump ha ido más allá y lo ha calificado de "operación masiva" con el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" el régimen de los ayatolás. Una ofensiva llamada, por su parte, "Furia Épica".

A primera hora de la mañana, Estados Unidos e Israel han atacado conjuntamente varias ciudades de Irán, entre ellas su capital, Teherán. Rápidamente, tal y como puede verse en vídeos difundidos por Reuters, han empezado a asomar columnas de humo por diferentes puntos de la ciudad, así como las alarmas.

Entre 24 y 40 muertos en un ataque a una escuela

Si bien, es complicado acceder a imágenes, vídeos e información en directo porque el Gobierno iraní ha cortado el servicio de internet y telefonía en todo el país. En estos momentos, según la organización Netblocks, que vigila el tráfico de la red, "Irán está en medio de un apagón de internet casi total con una conectividad del 4% respecto a los niveles normales".

No es la primera vez que el Gobierno de Irán toma esta decisión. En enero hizo lo mismo durante las protestas que provocaron la masacre de los días 8 y 9 de enero, cuando miles de personas murieron. En ese momento, el país estuvo dos semanas sin conexión. También ocurrió lo mismo en la guerra de los 12 de días de junio de 2025, porque según el Gobierno iraní, los sistemas de internet ayudaban a la geolocalización de los drones y las comunicaciones israelíes con agentes del país.

Reuters

Además, ya se conoce el primer número de muertos que ha dejado esta ofensiva. Al menos han muerto entre 24 y 40 personas, varias de ellas niñas, en un ataque con misiles contra una escuela del sur del país, tal y como ha informado la corresponsal de Onda Cero, Marta Maroto. Cabe destacar que hoy sábado es el inicio de la semana en Irán.

La respuesta de Irán contra Israel y bases militares de EEUU

Irán, por su parte, ha respondido a estos ataques con bombardeos con misiles y drones contra Israel y seis bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio, en una operación que la Guardia Revolucionaria ha bautizado como 'Operación Verdadera Promesa 4'.

"Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin y otras bases estadounidenses en Catar y los Emiratos Árabes Unidos, así como centros militares y de seguridad en el corazón de los territorios ocupados", han indicado.

Reuters | Reuters

La central nuclear de Baréin, una de las más importantes de Estados Unidos, es una de las más importantes. También ha sido objeto de ataques un centro de Control de la Quinta Flota, tal y como ha informado el Gobierno de Baréin. "Instamos al público a seguir las instrucciones emitidas por las autoridades oficiales y a obtener información de fuentes oficiales", ha añadido.

Reuters

Las alarmas no dejan de sonar en estos países, mientras que en el Líbano, tal y como ha explicado la corresponsal Marta Maroto, también ha escuchado explosiones y bombardeos de parte de Israel, en medio de la tregua. AAunque desde el país, por el momento no se han pronunciado.