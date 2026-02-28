Julia Otero, sobre el posible regreso de Don Juan Carlos: "Como si el 23F hubiera dignificado la cartera o la bragueta real"

La actualidad de la semana ha estado copada por el aniversario del intento de golpe de Estado del 23F y la desclasificación de los documentos secretos sobre ello. Sin embargo, la casualidad hizo que en el mismo día en que se conocieron esos archivos reservados, Antonio Tejero -el guardia civil que protagonizó el intento de golpe en el Congreso- falleciera a los 93 años.

Sobre esto ha reflexionado Julia Otero durante su columna inicial citando a Borges asegurando que tenía razón al escribir que las casualidades son en realidad citas largamente acordadas: "Podemos decir que Tejero tenía cita acordada con la muerte el mismo día exacto en que se desclasificaron los documentos secretos del 23F".

Asimismo, la presentadora también se ha referido a la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que regrese a España Don Juan Carlos viendo el papel tan significativo que tuvo en el sostenimiento de la democracia: "Hay estos días una competición para ver quién hace mejor la pelota al emérito, como si el 23F hubiera dignificado la cartera o la bragueta real".

Si Borges tenía razón cuando escribió que las casualidades son en realidad citas largamente acordadas, podemos decir que Tejero tenía cita acordada con la muerte el mismo día exacto en que se desclasificaron los documentos secretos del 23F.

Ha sido el asunto principal de la semana y, cómo no, ha traído ruido a la conversación pública. Hay estos días una competición para ver quién hace mejor la pelota al emérito, como si el 23F hubiera dignificado la cartera o la bragueta real. Nada ocurre en España que no sea ensordecedor.

Luego uno se da unos paseos por la vida real y comprueba la sensatez del español medio que resulta mucho mejor persona de lo que parecen sus representantes políticos en el Congreso, esos que insultan, mienten y anuncian cada día el apocalipsis.

En tiempos de 'malismo', resulta que las personas aún nos emocionamos ante un chimpancé agarrado a un peluche porque no tiene junto a quién acurrucarse.

Apelamos a esas buenas personas que, sin duda, son nuestros oyentes. En ellos pensamos cuando preparamos los contenidos de estas cuatro horas de radio. Buenos días a los buenos, a ver si ponemos de moda la revolución de la alegría.

